Świat USA. Zapadlisko tuż przed remizą. Strażacy walczą z czasem Agnieszka Stradecka |

Zapadlisko przed remizą w miejscowości South Strabane Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Do zdarzenia doszło przed remizą w miejscowości South Strabane na południowym zachodzie stanu Pensylwania. W sobotę po południu nad regionem przeszły intensywne opady deszczu. Padało tak silnie, że doszło do przeciążenia kanalizacji - rura biegnąca blisko remizy pękła, powodując zapadnięcie się gruntu tuż przed wejściem.

Zapadlisko zbliża się do budynku

Jak powiedział lokalnym mediom Jason Brown, który pełni obowiązki komendanta straży w South Strabane, sobotnie ulewy były dopiero początkiem problemów. W niedzielę wciąż padało - woda podmywała grunt coraz bliżej remizy oraz zaczęła wlewać się do strażackiej kuchni.

- Martwi nas, że za każdym razem, gdy pada deszcz, dochodzi do podmycia, a dziura sięga coraz bliżej budynku - powiedział. Jak dodał, strażacy od kilku miesięcy próbowali pozyskać środki na wymianę coraz słabiej działającej kanalizacji deszczowej, a nagła awaria może utrudnić całą procedurę.

- Jeśli będziemy musieli pokryć koszty naprawy z własnej kieszeni, zabraknie nam środków - wskazał Brown. - Gmina musiałaby poważnie obciążyć podatników, ale i oni (...) ucierpieli w wyniku burzy - dodał.

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Remiza wciąż działa

W poniedziałek strażacy prowadzili prace zabezpieczające i próbowali naprawić uszkodzoną rurę kanalizacji deszczowej, aby zapobiec dalszemu powiększaniu się zapadliska. Brown powiedział, że mimo utrudnień funkcjonariusze nadal są w stanie prowadzić działania - wozy mogą ominąć uszkodzony grunt.

Według Narodowej Służby Meteorologicznej (NWS) w Pittsburghu w okolicach gminy South Strabane podczas sobotniej burzy spadło ponad 50 litrów deszczu na metr kwadratowy, a w niedzielę - kolejne 25 l/mkw. Zarówno gmina, jak i sąsiadujące z nią miasto Washington, ogłosiły stan wyjątkowy w związku z pogodą.