Świat USA. W ten sposób co roku może ginąć "szokująca" liczba nietoperzy Matylda Dziechcińska Agnieszka Stradecka Zespół autorów |

Czesi podzieleni w sprawie wiatraków. Zapowiedź zmian w prawie i obawy mieszkańców Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Energetyka wiatrowa w Ameryce Północnej rozwija się intensywnie od lat 80. XX wieku. Wraz ze wzrostem liczby instalacji coraz częściej zaczęto odnotowywać przypadki śmierci nietoperzy w wyniku kolizji z turbinami. Obecnie elektrownie wiatrowe, obok zespołu białego nosa - śmiertelnej choroby, która doprowadziła do znacznego spadku liczebności wielu populacji - są uznawane za jedno z głównych zagrożeń dla tych zwierząt.

Zespół badaczy z amerykańskich ośrodków naukowych przeanalizował wpływ lądowych elektrowni wiatrowych na nietoperze. Z modelowania opublikowanego na łamach "Proceedings of the National Academy of Sciences" wynika, że w latach 1981-2024 turbiny wiatrowe w USA mogły spowodować śmierć około 18,7 miliona tych ssaków.

>>> CZYTAJ TEŻ: Choroba niebieskiego języka w Wielkiej Brytanii. Tak źle jeszcze nie było

Trudno oszacować dokładną liczbę

W ostatnich latach problem ten znacznie się pogłębił, dokładne określenie jego skali było jednak trudne. W Stanach Zjednoczonych monitoring śmiertelności nietoperzy prowadzony jest zazwyczaj przez poszczególne farmy wiatrowe i służy przede wszystkim spełnieniu wymogów prawnych. W rezultacie powstawały rozproszone zbiory danych, gromadzone i analizowane przy użyciu różnych metod.

Autorzy nowej analizy postanowili połączyć dostępne informacje przy użyciu zaawansowanych modeli statystycznych. Wykorzystali dane o śmiertelności nietoperzy pochodzące z niemal 500 raportów monitoringowych przygotowanych po wybudowaniu 277 farm wiatrowych na terenie kontynentalnych Stanów Zjednoczonych.

>>> CZYTAJ TEŻ: Szerszeń azjatycki w Polsce. Usunięto jego gniazdo, ale może wrócić

Na tej podstawie naukowcy oszacowali, ile nietoperzy należących do dziesięciu gatunków najczęściej ginących w zderzeniach z turbinami mogło zginąć na farmach wiatrowych w ciągu ostatnich czterech dekad. Przeanalizowali także, gdzie i w jakich okresach dochodziło do największej liczby przypadków śmiertelnych, oraz które cechy turbin mogą zwiększać zagrożenie.

Naukowcy wyliczyli, że wskutek wypadków na farmach wiatrowych w USA dwie dekady temu rocznie ginęło około stu tysięcy nietoperzy. Z nowych szacunków wynika jednak, że od 2021 roku liczba ta wzrosła do ponad 1,5 miliona ssaków rocznie. W rozmowie z magazynem "Science" badaczka Winifred Frick z organizacji Bat Conservation International nazwała wyniki badania "szokującymi".

Najbardziej dotknięte gatunki

Znaczna część ofiar należała do kilku gatunków. W analizowanym okresie miało zginąć około 6,7 mln osobników Lasiurus cinereus, 5,8 mln Lasiurus borealis oraz 3,4 mln Lasionycteris noctivagans. Wszystkie trzy są wędrowne i wykorzystują drzewa jako miejsca schronienia.

>>> CZYTAJ TEŻ: Mrowisko zniknęło z rezerwatu. Policja szuka złodzieja

Analiza wykazała ponadto, że wyższa śmiertelność części gatunków wiązała się między innymi z większą powierzchnią zataczaną przez łopaty wirników, mniejszym prześwitem między dolnym położeniem łopaty a podłożem oraz lokalizacją turbin w pobliżu rzek.

Zdaniem autorów kolejnym krokiem powinno być zestawienie danych dotyczących śmiertelności z informacjami o liczebności poszczególnych populacji i jej zmianach w czasie. Pozwoliłoby to dokładniej ocenić, czy rozwój energetyki wiatrowej przyczynia się do spadku liczebności konkretnych gatunków nietoperzy.

Jak ograniczyć śmiertelność

Obecne wyniki również mogą pomóc w opracowaniu skuteczniejszych sposobów ochrony zwierząt. Analiza potwierdza wcześniejsze ustalenia, zgodnie z którymi czasowe wyłączanie turbin w okresach zwiększonej aktywności nietoperzy może ograniczać śmiertelność niektórych gatunków.

Znaczenie może mieć również odpowiedni wybór miejsc pod nowe inwestycje. Ponieważ poziom ryzyka nie jest jednakowy w całym kraju, lokalizowanie farm na terenach, na których prawdopodobieństwo kolizji jest mniejsze, a warunki wietrzne pozostają korzystne, mogłoby ograniczyć liczbę ginących zwierząt.

Pomocna może być też bardziej szczegółowa analiza danych z monitoringu, uwzględniająca porę roku, w której dochodzi do śmierci nietoperzy. Dzięki temu można wskazać okresy największego zagrożenia i odpowiednio dostosować pracę turbin.

Lasiurus cinereus, jeden z gatunków opisanych w badaniu Źródło zdjęcia: Shutterstock