Świat Poszedł do skrzynki na listy, zaatakował go szop Krzysztof Posytek |

Szop zaatakował staruszka Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Do zdarzenia doszło 2 października w miejscowości Barrington w amerykańskim stanie Rhode Island. 91-letni Hal Hamilton wyszedł z domu, by zajrzeć do skrzynki na listy, gdy nagle zaatakował go szop. Zwierzę uderzyło go w kolana i pozbawiło równowagi.

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Poszedł do skrzynki na listy, zaatakował go szop

Hamilton powiedział w rozmowie z lokalnymi mediami, że udało mu się uwolnić, ale szop pozostał w pobliżu i wyglądał, jakby mógł zaatakować ponownie. Staruszek obronił się za pomocą laski, uderzając i ostatecznie przeganiając zwierzę.

Mężczyzna przyznał, że początkowo nie zdawał sobie sprawy, że ugryzienia szopa przebiły mu skórę. Dopiero gdy odkrył ślady na spodniach, w których zęby zwierzęcia przebiły materiał, zobaczył rany z tyłu nóg.

Szop zaatakował staruszka Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Wydał kilkaset dolarów na szczepionkę

Po zdarzeniu 91-latek skontaktował się z Wydziałem Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody w stanie Rhode Island, aby zapytać, co ma robić. Zgodnie z raportem przekazanym przez policję, który otrzymała lokalna stacja telewizyjna WJAR, o incydencie powiadomiono również służby medyczne i lokalne władze.

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Po ugryzieniu Hamilton chciał zaszczepić się przeciw wściekliźnie. Lokalna przychodnia mu nie pomogła - skierowała go do szpitala w mieście Newport. Zamiast tego mężczyzna poszedł do apteki i zapłacił 440 dolarów, ponieważ jego ubezpieczenie nie pokrywało kosztów szczepionki. Dodał, że od tamtego feralnego dnia otrzymał już dawkę przypominającą i od teraz będzie bardziej uważał na dzikie zwierzęta.