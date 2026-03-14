Świat

Megaburza na horyzoncie. Zagraża prawie 200 milionom ludzi

Całkowity przyrost pokrywy śnieżnej w USA do wtorku do godz. 13 czasu lokalnego
Prognozowane opady w USA w niedzielę i poniedziałek według strefy czasowej MDT
Źródło: ventusky.com
Pogoda podzieli Stany Zjednoczone. W niedzielę nad centralną i wschodnią częścią kraju przemieści się ośrodek niskiego ciśnienia, niosący ze sobą niskie temperatury i opady śniegu. Prognozowane są poważne utrudnienia, które mogą zagrażać setkom milionów mieszkańców.

W niedzielę nad centralną częścią Stanów Zjednoczonych ma utworzyć się układ niskiego ciśnienia, w kolejnych dniach nabierający siły i wędrujący na północny wschód. Jak przekazali meteorolodzy portalu AccuWeather, układ może przekształcić się w tzw. bombę niżową - gwałtownie rozwijający się ośrodek niskiego ciśnienia, niosący trudne warunki atmosferyczne. Portal nazwał ją marcową megaburzą.

Prognozują poważne utrudnienia

W krytycznym momencie burzy śnieżyce, ulewy i wichury mogą obejmować obszary zamieszkałe przez prawie 200 milionów ludzi. Silne porywy wiatru mogą spowodować przerwy w dostawach prądu nawet dla milionów odbiorców. Na wielu dużych lotniskach do poniedziałkowego wieczora prognozowane są opóźnienia i odwołane loty.

- W poniedziałek podróżowanie może być szczególnie niebezpieczne, ponieważ śnieg, silny wiatr i przenikliwe zimno stworzą wyjątkowo trudne warunki w północnych częściach doliny Missisipi i regionu Wielkich Jezior - przekazał meteorolog serwisu AccuWeather Bernie Rayno.

Prognozy Narodowej Służby Pogodowej (NWS) wskazują, że najwięcej śniegu dosypie w rejonie Wielkich Jezior. Lokalnie w stanach Wisconsin, Minnesota i Michigan lokalnie może spaść ponad 50 centymetrów śniegu.

Źródło: NWS
Źródło: ventusky.com

Upał na południowym zachodzie

Pogoda ma ulec gwałtownej zmianie także w innych regionach USA. Jak podała stacja CNN, około czwartku na południowym zachodzie ma zacząć się pierwsza w tym roku fala gorąca. Niezwykle wysokie temperatury mogą utrzymać się nawet przez dwa tygodnie.

W niektórych miastach marcowe upały mogą okazać się rekordowe. Według szacunków NWS, w Phoenix w Arizonie termometry mogą pokazać ponad 37 stopni Celsjusza. Tak wysoka wartość jeszcze nigdy nie była zanotowana tam tak wcześnie w marcu.

Upały spowodują szybkie topnienie pokrywy śnieżnej na zachodzie, która już teraz jest znacznie poniżej średniej. Według CNN budzi to obawy o zasoby wodne i intensywność sezonu pożarowego. W stanach Kolorado i Utah istnieje ryzyko, że tegoroczna pokrywa śnieżna będzie najcieńsza w historii pomiarów.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: AccuWeather, CNN

Źródło zdjęcia głównego: NWS

