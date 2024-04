NASA potwierdziła, że kawałek metalu, który 8 marca spadł na dach jednego z domów w Naples na Florydzie jest odpadem z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zgodnie z ustaleniami agencji jest to metalowy wspornik użyty do mocowania zużytych akumulatorów do palety ładunkowej. Tą wyrzucono z ISS w 2021 roku, po wymianie systemu zasilania.