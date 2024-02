Zawalił się klif, domy zawisły nad przepaścią

Domy wiszące nad podmytym klifem - tak wygląda część osiedla w jednym z miast w hrabstwie Santa Barbara w Kalifornii. To efekt trwających przez kilka dni ulew, które spowodowały erozję wybrzeża. Obfite opady doprowadziły do powodzi i zniszczeń także w innych miejscach stanu, w tym w Los Angeles. Jest kilka ofiar śmiertelnych.

We wtorek władze Los Angeles poinformowały, że służby odpowiedziały na 475 wezwania dotyczące lawin błotnych i prawie 400 przewróconych drzew. Doszło też do powodzi. Uszkodzonych zostało kilkadziesiąt budynków, a mieszkańcy siedmiu domów nie mogą na razie do nich wrócić.

Domy nad przepaścią

Rzeka atmosferyczna i w dwie doby tyle deszczu, ile w pół roku

Od niedzieli do poniedziałku w Los Angeles spadło prawie 180 litrów wody na metr kwadratowy. To trzecia co do wielkości suma opadów w ciągu dwóch dni odnotowana w historii. W ciągu 48 godzin spadło tyle deszczu, ile notuje się zwykle przez pół roku.