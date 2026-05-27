Świat Na Wyspach zginęło sześć osób, we Francji siedem. Zabójcza fala upałów Krzysztof Posytek |

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii szukają ucieczki przed upałem Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ADAM VAUGHAN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W Europie Zachodniej zapanował upał. We Francji bardzo gorąco było już pod koniec ubiegłego tygodnia - w piątek na południowym zachodzie kraju notowano wartości przekraczające 35 stopni Celsjusza. Skwar nawiedził także Wielką Brytanię. We wtorek w ogrodzie botanicznym Kew Gardens nieopodal Londynu zanotowano 35,1 stopnia Celsjusza. To najwyższa temperatura kiedykolwiek zarejestrowana w tym kraju w maju.

Na Wyspach Brytyjskich wytchnienia od skwaru nie dawały również noce - podczas tej z wtorku na środę po raz trzeci z rzędu pobity został rekord najwyższej minimalnej temperatury w maju. W części kraju wartości na termometrach ani na moment nie spadły poniżej 20 st. C, co oznacza noc tropikalną. W Camborne na południowym zachodzie kraju zanotowano minimalnie 21,4 st. C.

We’ve provisionally broken the UK record for the highest May minimum temperature for the third night in a row 🌡️



Camborne only fell to 21.4°C overnight, making for another ‘tropical night’ (above 20°C).



Meanwhile, Loch Glascarnoch in Scotland dropped to 1.1°C pic.twitter.com/uHruoKneoH — Met Office (@metoffice) May 27, 2026 Rozwiń

Kilkanaście ofiar śmiertelnych upałów

Wielu mieszkańców Europy Zachodniej szuka ochłody w wodzie, ale nie wszyscy zachowują należytą ostrożność, przez co dochodzi do śmiertelnych wypadków. Francuskie władze poinformowały o co najmniej siedmiu ofiarach upałów. Dwoje pływaków utonęło, gdy zostali porwani przez prąd u wybrzeży departamentu Żyronda leżącego nad Atlantykiem. Kolejnych kilkadziesiąt osób również zostało porwanych przez prąd, ale nie zakończyło się to dla nich tragicznie.

Do tragicznych wypadków doszło również na rzekach. Portal Le Parisien poinformował o 17-latku, który utonął, pływając w Sekwanie w miejscu, gdzie kąpiel jest zabroniona. Inny 17-latek utonął, pływając w Marnie, a 15-latek zginął, gdy próbował przekroczyć rzekę w departamencie Maine i Loara. Dwie ostatnie ofiary to osoby, które zmarły podczas uprawiania aktywności fizycznej w Paryżu i Lyonie.

Do śmiertelnych wypadków nad wodą doszło także w Wielkiej Brytanii. Utonęło co najmniej sześć osób, w tym pięcioro nastolatków - najmłodszy z nich miał 12 lat. Szósta ofiara to mężczyzna po 60. roku życia, który dostał zawału serca, gdy ruszył na pomoc członkom rodziny - przekazała lokalna policja.

Upał w Wielkiej Brytanii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ADAM VAUGHAN

Nawet 39 stopni

Nie zapowiada się na to, by najbliższe dni przyniosły ukojenie mieszkańcom Francji. W środę w wielu departamentach na zachodzie kraju obowiązują pomarańczowe alerty przed upałem wydane przez krajową agencję meteorologiczną Meteo France. Według synoptyków w Langwedocji na południu kraju może być nawet 39 stopni.

Lekkie wytchnienie czeka za to mieszkańców Wielkiej Brytanii. Jak podaje BBC, już w środę temperatura nigdzie nie powinna przekroczyć 30 stopni, ale ciepło ma być najmniej do weekendu.