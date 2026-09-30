Świat "Wyjątkowy epizod śródziemnomorski" zagraża Francji

Prognozowane opady we Francji do północy w piątek Źródło wideo: ventusky.com Źródło zdj. gł.: ventusky.com

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Nad Francję od północy nadciąga front atmosferyczny niosący gwałtowne burze i silne opady. Jednocześnie na południowym wschodzie kraju, w rejonie pasma górskiego Sewenny, rozpoczął się "epizod śródziemnomorski" - ulewne opady deszczu, które w nadchodzących godzinach wkroczą także na równiny. Jesienią takie opady pojawiają się w regionie regularnie, jednak według agencji meteorologicznej Meteo France obecny epizod ma być "znaczący", a może nawet "wyjątkowy".

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Wydano czerwone alarmy

Według danych przekazanych przez Meteo France w ciągu nadchodzących godzin najwięcej deszczu ma spaść na obszarach górskich i przedgórzu. Całkowita suma opadów wyniesie tam około 200-250 litrów na metr kwadratowy, w okolicach miast Le Vigan, Ganges i Ales nawet do 350-400 l/mkw. W środę po południu silnie padać ma również na nizinach. Lokalnie spodziewane są tam sumy do 250-300 l/mkw.

Prognozowane sumy opadów w południowo-wschodniej Francji Źródło zdjęcia: Meteo France

W dwóch departamentach ogłoszono najwyższy, czerwony alert przed powodziami błyskawicznymi. Najwięcej wody ma spaść we wschodniej połowie departamentu Herault i na południowym zachodzie departamentu Gard. Dla trzech jednostek - Lozere, Ardeche i Delta Rodanu - wydano ostrzeżenia niższego stopnia, jednak meteorolodzy podkreślili, że w zależności od rozwoju sytuacji może on zostać podniesiony.

Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek wyjaśniła, że jednym z głównych czynników, które kształtują ulewy w tej części Francji, jest temperatura Morza Śródziemnego. Obecnie wody powierzchniowe są cieplejsze o około 2-4 stopnie Celsjusza niż zazwyczaj o tej porze roku. Największa anomalia występuje w zachodniej części morza, w tym u wybrzeży Francji. Tak duża ilość energii umożliwia tworzenie się wysokich chmur burzowych nawet jesienią.

Anomalia temperatury powierzchni Morza Śródziemnego w poniedziałek 28.09.26 Źródło zdjęcia: climatereanalyzer.org

"Wzywam do zachowania szczególnej czujności"

W części departamentów Gard i Herault pada już od kilku godzin. W miejscowości Saint-Hippolyte-du-Fort, gdzie w ciągu ostatniej doby spadło już co najmniej 289 l/mkw. deszczu, konieczne były pierwsze ewakuacje - osiem osób zostało przeniesionych do gminnego domu kultury. Strażacy ratowali także kierowców, którzy utknęli na zalanych drogach.

W największym mieście departamentu Herault, Montpellier, władze przygotowywały się do zamknięcia najniżej położonych dzielnic. Komunikacja miejska została wstrzymana, odwołano zajęcia szkolne i zakazano wstępu do parków i ogrodów miejskich. Nagrania ze środy rano pokazywały tramwaje i samochody z trudem poruszające się po zalanych ulicach.

⚠️ Importantes inondations du côté de l’avenue de Lodève, à Montpellier. La circulation automobile et des tramways est perturbée. pic.twitter.com/RbCtaCHRhm — Gazette Live Montpellier (@GazettedeMtp) September 30, 2026 Rozwiń

"Wzywam do zachowania szczególnej czujności i do ograniczenia przemieszczania się" - apelował w mediach społecznościowych burmistrz Montpellier Michael Delafosse.

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Dużo wody w rzekach, wysokie fale

Mieszkańcy regionu z niepokojem obserwują stan wody w rzekach. Na terenie gminy Laroque poziom w rzece Herault przekroczył 5,52 metra - to więcej niż podczas dużej powodzi, która w marcu 2013 roku przetoczyła się przez dolinę rzeki. Silne opady podniosły także poziom innych lokalnych cieków. Ostrzeżenia wydano także na wybrzeżu Herault, gdzie do czwartkowego południa spodziewane są fale o wysokości do dwóch metrów.

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