Świat Nowa Zelandia. Trzęsienie ziemi poruszyło mieszkańców. "Od dawna nie czułem czegoś takiego" Damian Dziugieł |

Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie Źródło wideo: NOAA Science On a Sphere Źródło zdj. gł.: GeoNet

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W sobotę 3 października o godzinie 2.57 lokalnego czasu (w Polsce była wtedy godz. 15.57 w piątek) w Nowej Zelandii odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,3. Według usługi GeoNet, monitorującej te zjawiska, wstrząs pojawił się 25 kilometrów na wschód od miasta New Plymouth w regionie Taranaki, na głębokości 11 kilometrów.

Jak przekazał portal Radio New Zealand, ponad siedem tysięcy osób zgłosiło, że odczuło wstrząs, z czego cztery tysiące określiło jego natężenie jako umiarkowane bądź silne.

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"Od dawna nie czułem czegoś takiego". Wstrząs w Nowej Zelandii

Słuchacze radia cytowani przez portal opisywali, czego doświadczyli we własnych domach, kiedy pojawiło się trzęsienie. Richard przekazał, że w jego domu w centrum New Plymouth wystąpiły silne wstrząsy. - Od dawna nie czułem czegoś takiego. (...) Nie było żadnych zniszczeń, ale internet nie działał przez 15–20 minut - relacjonował.

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"Ogromny szok" i "głośne uderzenia"

Rob z tego samego miasta przekazał, że trzęsienie było "ogromnym szokiem". - Słychać było głośne uderzenia, narzekania mieszkańców budynku. Potem [było - red.] delikatne drżenie, gdy wszystko ucichło. To największe trzęsienie ziemi, jakie odczułem od dawna - opisywał.

Słuchacz z małej miejscowości Kimata, położonej w pobliżu epicentrum trzęsienia ziemi powiedział, że w jego domu pospadały i potłukły się obrazy oraz rośliny doniczkowe.

Nowozelandzkie służby przeciwpożarowe i ratownicze poinformowały, że nie otrzymały żadnych zgłoszeń związanych z trzęsieniem ziemi.

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