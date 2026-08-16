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Świat

Trzęsienie ziemi w Indonezji. "Wziąłem ze sobą tylko swoje ciało"

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Trzęsienie ziemi zniszczyło tysiące domów, Indonezja
Skutki trzęsienia ziei w Indonezji
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/IGNASIUS KUNDA
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Co najmniej 51 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych w wyniku silnego trzęsienia ziemi, które w sobotę nawiedziło prowincję Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie w Indonezji.

Jak wynika z najnowszych informacji, bilans ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Indonezji wzrósł do 51. Wcześniej informowaliśmy o 50 zabitych. Ponadto wiadomo, że 36 osób odniosło poważne obrażenia, a 77 zostało lekko rannych. Szczególnie trudna sytuacja panuje w regionie Sikka na wyspie Flores. Według indonezyjskiej agencji do spraw przeciwdziałania katastrofom (BNPB) ponad pięć tysięcy osób opuściło swoje domy.

Trzęsienie ziemi w Indonezji zniszczyło wiele domów
Trzęsienie ziemi w Indonezji zniszczyło wiele domów
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/IGNASIUS KUNDA

Trzęsienie ziemi w Indonezji. Mieszkańcy nocowali pod gołym niebem

Wstrząsy doprowadziły do poważnych zniszczeń w mieście Maumere i okolicznych miejscowościach. Część dróg została zablokowana przez osuwiska, a ratownicy stopniowo docierają do terenów, gdzie panuje najtrudniejsza sytuacja. Ponad 1,3 tysiąca domów zostało zrównanych z ziemią lub uszkodzonych.

Wielu mieszkańców, w obawie przed kolejnymi wstrząsami, nie zdecydowało się wrócić do swoich domów. Ludzie spędzali noc na dworze pod prowizorycznymi namiotami z plandek.- Wziąłem ze sobą tylko swoje ciało - powiedział 63-letni Abdul Mutas.

Służby ruszyły do akcji

Do regionu skierowano ponad 3,5 tysiąca żołnierzy i funkcjonariuszy policji. Służby prowadzą akcje poszukiwawcze i ratunkowe, by dotrzeć do osób uwięzionych pod gruzami. Nieznana jest jeszcze liczba zaginionych.

Władze Małych Wysp Sundajskich Wschodnich rozważają ogłoszenie stanu wyjątkowego. Według BNPB pozwoliłoby to na szybsze uruchomienie dodatkowych zasobów i środków finansowych potrzebnych do prowadzenia akcji ratunkowej oraz pomocy poszkodowanym.

To najtragiczniejsze trzęsienie ziemi od lat

To nie pierwszy raz, gdy region doświadcza tak silnych wstrząsów. W 1992 roku nawiedziło go trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5, które spowodowało rozległe zniszczenia. Obecne trzęsienie jest najtragiczniejszym w Indonezji od katastrofy z 2022 roku, kiedy to silne wstrząsy w Jawie Zachodniej doprowadziły do śmierci setek osób.

Indonezja znajduje się w tak zwanym Pacyficznym Pierścieniu Ognia - obszarze charakteryzującym się intensywną aktywnością sejsmiczną i wulkaniczną. Na terenie rozległego archipelagu zamieszkanego przez około 290 milionów ludzi często dochodzi do trzęsień ziemi, a także erupcji wulkanów.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
Trzęsienia ziemiIndonezja
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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