Świat In-fa szaleje. Malutkie wyspy są bliskie pobicia rekordu Matylda Dziechcińska |

Supertajfun In-fa widziany z satelity Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Jak przekazała Lydia Burroughs, meteorolog portalu AccuWeather, w piątek supertajfun In-fa znajdował się nad północną częścią Marianów Północnych i przemieszczał się na zachód i północny zachód. Żywioł przeszedł nad Agrihanem, odległą i niemal bezludną wyspą, daleko od największych miejscowości archipelagu oraz leżącej na południe od Marianów Północnych wyspy Guam.

Nie oznacza to jednak, że burza pozostawi mieszkańców archipelagu w spokoju. W sobotę na północy archipelagu spodziewane są ulewne opady deszczu oraz silne, potencjalnie niszczycielskie podmuchy wiatru. Biuro amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS) wydało także ostrzeżenia przed wysokimi falami i ryzykiem występowania prądów rozrywających dla wysp Guam, Rota, Tinian i Saipan.

Supertajfun In-fa Źródło zdjęcia: Reuters

Blisko pobicia rekordu

To już piąty tajfun, który w tym sezonie dotarł w rejon archipelagu. Wcześniej nad Marianami Północnymi i Guamem przeszły: supertajfun Sinlaku w kwietniu, Bavi w lipcu, Saudel w sierpniu oraz Champi w październiku. Region jest bliski pobicia rekordu z 1997 roku, kiedy to znalazł się pod wpływem aż sześciu tajfunów.

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Według prognoz w kolejnych dniach siła tajfunu In-fa ma się zmieniać. Układ ma skręcić na północ, a AccuWeather przewiduje, że w weekend tajfun wyraźnie zwolni, a przez pewien czas może nawet niemal przestać się przemieszczać. Obecnie jego siła odpowiada huraganowi czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona.

Na początku przyszłego tygodnia In-fa może na krótko ponownie obrać bardziej zachodni kierunek. Według prognoz później sytuacja powinna się jednak zmienić, a tajfun ma skierować się na północny wschód. Zgodnie z tym scenariuszem pod koniec przyszłego tygodnia może przejść na południe od głównych wysp Japonii.

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Regionowi wcześniej zagrażał Champi

In-fa pojawił się w regionie zaledwie 10 dni po supertajfunie Champi, który stał się jedną z najsilniejszych burz tego roku. 18 października jego centrum przeszło około 19 kilometrów od południowego krańca wyspy Guam. Żywioł znalazł się wystarczająco blisko wyspy, by uszkodzić domy i powalić drzewa.

Champi następnie dotarł w rejon Tajwanu. Jak podawał portal Focus Taiwan, jedna osoba zginęła, a ponad 600 osób zostało rannych. Ponad 340 tysięcy gospodarstw domowych zostało bez energii elektrycznej. Odnotowano też ponad 9 tysięcy przypadków szkód, z czego przeszło 3 tysiące dotyczyło infrastruktury.

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