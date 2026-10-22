Świat Tajfun Champi. Fale mogą mieć 11 metrów. Alarmy od Tajwanu po Japonię Agnieszka Stradecka |

Tajfun Champi spowodował utrudnienia na lotnisku w Tajpej Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W czwartek tajwańska agencja meteorologiczna CWA wydała lądowe i morskie ostrzeżenia przed nadchodzącym tajfunem Champi. To jedna z najgwałtowniejszych burz tego roku - podczas wędrówki po zachodnim Pacyfiku osiągnęła prędkość wiatru wynoszącą 296 kilometrów na godzinę, najszybszą w tym sezonie. Od tego momentu żywioł nieco osłabł, ale pozostawał śmiertelnie niebezpieczny, niosąc podmuchy do 227 km/h.

Odwołane loty na Tajwanie

CWA podała, że w czwartek burza znajdowała się około 520 kilometrów na południowy wschód od wyspy. Jak wynika z prognoz, w kolejnych dniach Champi ma przejść pomiędzy Tajwanem a japońską prefekturą Okinawa, po czym skręci na północ w stronę wybrzeża Chin. W niektórych regionach skutki burzy mogą utrzymywać się przez kilka dni.

Prognozowana trasa tajfunu Champi Źródło zdjęcia: JTWC

Mieszkańcy miejscowości na wybrzeżu Tajwanu otrzymali ostrzeżenia przed falami sztormowymi o wysokości ponad sześciu metrów. W północnych obszarach górskich, w tym na wzgórzach w pobliżu stołecznego miasta Tajpej, w piątek w 12 godzin może spaść ponad 300 litrów wody na metr kwadratowy. Władze kraju apelowały o zachowanie ostrożności.

- Lepsze przygotowanie [na nadejście żywiołu - przyp. red.] to mniejsze ryzyko - przekazał prezydent Tajwanu Lai Ching-te w mediach społecznościowych.

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Ministerstwo transportu Tajwanu poinformowało, że w czwartek odwołano 125 lotów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Linia China Airlines poinformowała o odwołaniu lotów na wyspę Okinawa, o zawieszeniu części połączeń informowali także lokalni przewoźnicy Uni Air i Mandarin Airlines.

Wysokie fale w Japonii

Również południowa Japonia przygotowuje się na nadejście tajfunu Champi. W prefekturze Okinawa obowiązują alarmy przed ulewami i ryzykiem powstawania osuwisk. Najwięksi japońscy przewoźnicy, Japan Airlines, ANA i Skymark, odwołali ponad 100 lotów, głównie krajowych, w okresie od czwartku do niedzieli, co ma wpływ na plany ponad 11 tysięcy pasażerów.

Wysokie fale niedaleko wyspy Ishigaki w prefekturze Okinawa Źródło: Reuters

Zbliżająca się burza zakłóca również przebieg ćwiczeń wojskowych o nazwie "Keen Sword" które od poniedziałku prowadzone są na wodach prefektury Okiyama. W manewrach bierze udział 56 tysięcy żołnierzy z Japonii i Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, w tym z Francji, Niemiec, Kanady czy Australii. Jak podała Japońska Agencja Meteorologiczna, fale w tamtych regionach mogą mieć wysokość 11 m.

"Działania szkoleniowe są na bieżąco dostosowywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom" - poinformowało w przytoczonym przez agencję prasową Reuters komunikacie amerykańskie wojsko.

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