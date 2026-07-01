Świat Lepiej w miastach, niemal bez zmian na plażach. Szwedzi zrobili badania Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Trwale przymocowane nakrętki będą standardem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Z początkiem lipca 2024 roku w życie weszła unijna dyrektywa, która nakazuje przytwierdzanie nakrętek do plastikowych opakowań. Z badania fundacji zajmującej się czystością terenów publicznych Hall Sverige Rent wynika, że od tamtego czasu liczba nakrętek zalegających na ulicach szwedzkich miast zmalała o 62 procent.

W znacznie mniejszym stopniu pozytywny trend dotyczy jednak plaż. O w 2024 roku na 100 metrach wybrzeża na zachodzie Szwecji znaleziono średnio 144 nakrętki, w zeszłym roku było ich 136. Jedną z przyczyn jest zanieczyszczenie Morza Północnego plastikiem - wyjaśniono. Źródłem są spływające rzekami śmieci, jak również odpady wyrzucane ze statków.

Przypomniano też, że w niebędącej członkiem UE Wielkiej Brytanii producenci napojów nie są zobowiązani do przymocowania nakrętek. Dlatego też "potrzeba więcej wspólnych międzynarodowych wysiłków w celu ograniczenia plastiku w morzach i oceanach" - zaznaczyła ekspertka Hall Sverige Rent, Eva Blidberg.

200 milionów ton plastiku

Cytowani przez fundację naukowcy szacują, że w morzach i oceanach świata może znajdować się prawie 200 milionów ton plastiku, a wielkość ta stale rośnie. Większość tego rodzaju tworzyw opada na dno morskie, powoli rozkłada się na mikroplastik, a następnie przedostaje się do organizmów środowiska morskiego.

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