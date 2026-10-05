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Powodzie błyskawiczne w stolicy. Są ofiary śmiertelne

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Powodzie błyskawiczne w Dakarze w Senegalu
Dakar w Senegalu nawiedziły powodzie błyskawiczne
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JEROME FAVRE
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Senegal zmaga się ze skutkami ulew i wywołanych przez nie powodzi błyskawicznych. Atak żywiołu przyczynił się do śmierci co najmniej kilku osób i spowodował poważne utrudnienia w Dakarze, stolicy kraju. W kolejnych dniach spodziewane są dalsze opady.

W weekend w Senegalu rozszalały się potężne ulewy. Jak poinformowała krajowa agencja meteorologiczna ANACIM, w mieście Rufisque nieopodal Dakaru oraz w miejscowości Ranerou w regionie Matam na północnym wschodzie spadły 142 litry deszczu na metr kwadratowy. Niewiele mniej, bo 138 l/mkw., zanotowano w dakarskiej dzielnicy Yoff.

Ulewy zabijały ludzi i zawalały budynki

Atak żywiołu przyczynił się do śmierci co najmniej kilku osób. Lokalne media podały, że matka z dzieckiem zginęli w dakarskiej dzielnicy Parcelles Assainies po tym, jak ich dom został zalany. Ministerstwo spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego poinformowało o ofiarach śmiertelnych w stolicy oraz w mieście Matam na północnym wschodzie kraju.

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W Dakarze po ulewach doszło do powodzi błyskawicznych, które poważnie zakłóciły transport. W mieście Kaolack na południowym wschodzie zawalił się budynek. Premier Senegalu Ahmadou Al Aminou Lo powiedział, że w kolejnych dniach prognozowane są dalsze opady. Dodał, że jeśli wody powodziowe nie opadną, to przełożone może zostać zaplanowane na ten tydzień rozpoczęcie roku szkolnego.

Powodzie błyskawiczne w Dakarze w Senegalu
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Źródło zdjęcia: EPA
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Źródło zdjęcia: EPA
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Źródło zdjęcia: EPA
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Źródło zdjęcia: EPA
Źródło: Reuters
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Tagi:
SenegalulewyPowódź
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