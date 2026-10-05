Powodzie błyskawiczne w stolicy. Są ofiary śmiertelne
W weekend w Senegalu rozszalały się potężne ulewy. Jak poinformowała krajowa agencja meteorologiczna ANACIM, w mieście Rufisque nieopodal Dakaru oraz w miejscowości Ranerou w regionie Matam na północnym wschodzie spadły 142 litry deszczu na metr kwadratowy. Niewiele mniej, bo 138 l/mkw., zanotowano w dakarskiej dzielnicy Yoff.
Ulewy zabijały ludzi i zawalały budynki
Atak żywiołu przyczynił się do śmierci co najmniej kilku osób. Lokalne media podały, że matka z dzieckiem zginęli w dakarskiej dzielnicy Parcelles Assainies po tym, jak ich dom został zalany. Ministerstwo spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego poinformowało o ofiarach śmiertelnych w stolicy oraz w mieście Matam na północnym wschodzie kraju.
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W Dakarze po ulewach doszło do powodzi błyskawicznych, które poważnie zakłóciły transport. W mieście Kaolack na południowym wschodzie zawalił się budynek. Premier Senegalu Ahmadou Al Aminou Lo powiedział, że w kolejnych dniach prognozowane są dalsze opady. Dodał, że jeśli wody powodziowe nie opadną, to przełożone może zostać zaplanowane na ten tydzień rozpoczęcie roku szkolnego.