Świat Powodzie błyskawiczne w stolicy. Są ofiary śmiertelne Krzysztof Posytek |

Dakar w Senegalu nawiedziły powodzie błyskawiczne Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JEROME FAVRE

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W weekend w Senegalu rozszalały się potężne ulewy. Jak poinformowała krajowa agencja meteorologiczna ANACIM, w mieście Rufisque nieopodal Dakaru oraz w miejscowości Ranerou w regionie Matam na północnym wschodzie spadły 142 litry deszczu na metr kwadratowy. Niewiele mniej, bo 138 l/mkw., zanotowano w dakarskiej dzielnicy Yoff.

Ulewy zabijały ludzi i zawalały budynki

Atak żywiołu przyczynił się do śmierci co najmniej kilku osób. Lokalne media podały, że matka z dzieckiem zginęli w dakarskiej dzielnicy Parcelles Assainies po tym, jak ich dom został zalany. Ministerstwo spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego poinformowało o ofiarach śmiertelnych w stolicy oraz w mieście Matam na północnym wschodzie kraju.

>>> CZYTAJ TEŻ: Tysiące osób wciąż zaginionych. Nepal kończy akcję poszukiwawczo-ratunkową

W Dakarze po ulewach doszło do powodzi błyskawicznych, które poważnie zakłóciły transport. W mieście Kaolack na południowym wschodzie zawalił się budynek. Premier Senegalu Ahmadou Al Aminou Lo powiedział, że w kolejnych dniach prognozowane są dalsze opady. Dodał, że jeśli wody powodziowe nie opadną, to przełożone może zostać zaplanowane na ten tydzień rozpoczęcie roku szkolnego.

Powodzie błyskawiczne w Dakarze w Senegalu epa13281627 Źródło zdjęcia: EPA epa13281628 Źródło zdjęcia: EPA epa13281632 Źródło zdjęcia: EPA epa13281635 Źródło zdjęcia: EPA epa13281629 Źródło zdjęcia: EPA epa13281636 Źródło zdjęcia: EPA epa13281639 Źródło zdjęcia: EPA epa13281634_2 Źródło zdjęcia: EPA