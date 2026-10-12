Sardynia. Mężczyzna utknął w jaskini. Trwa akcja ratunkowa

Akcja ratunkowa w okolicach Urzulei na Sardynii Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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W niedzielę osuwisko zablokowało wyjście do jednej z jaskiń w rejonie kanionu Su Gorropu w okolicach miejscowości Urzulei na Sardynii. Na głębokości około 10 metrów utknął 31-letni speleolog. Mężczyzna, mieszkaniec wyspy, był w tym rejonie wraz z innymi turystami. To oni powiadomili służby, że potrzebna jest pomoc.

Akcja z udziałem strażaków i alpinistów rozpoczęła się w niedzielę po południu. Telewizja Sky TG24 przekazała, że służbom udało się nawiązać słowny kontakt z mężczyzną. Uwięziony jest przytomny. Na miejscu od kilkunastu godzin pracuje kilkadziesiąt osób, a część ratowników została przetransportowana na miejsce na pokładzie śmigłowców.

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Trudna akcja ratunkowa

Najtrudniejszym elementem akcji ratunkowej jest usunięcie gruzów, które zawaliły wejście do jaskini. Na miejsce śmigłowcem trzeba było ściągnąć dodatkowych ratowników alpejskich z centrum Włoch, specjalizujących się w usuwaniu tego typu przeszkód. Akcję utrudniają niestabilne odłamki skalne różnej wielkości oraz wyjątkowo krucha struktura skały.

Specjaliści z alpejskiej służby ratowniczej wyjaśnili też, że prace toczą się na niezwykle ograniczonej przestrzeni, "o wymiarach półtora metra na półtora metra". Duża ilość materiału zalegająca na wejściu do jaskini oraz niestabilność skał wymagają od ratowników zachowania maksymalnej ostrożności, aby zapobiec kolejnym zawaleniom.

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