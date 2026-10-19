Świat Santa Ana w Kalifornii. Gałąź spadła na grupę dzieci Matylda Dziechcińska |

Pożary w Kalifornii niszczyły domy Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: x.com/SupJaniceHahn

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak poinformował Departament Szeryfa Hrabstwa Los Angeles, w piątek obok szkoły średniej Katherine Edwards Middle School oberwana gałąź drzewa spadła na grupę 13 dzieci. Do zdarzenia doszło w wyniku wiejącego wiatru Santa Ana. To silny, suchy pustynny wiatr fenowy, który wieje z północnego wschodu lub wschodu w stronę wybrzeża Kalifornii oraz Pacyfiku.

Trafiły do szpitala

Według informacji lokalnych władz tylko jedna osoba była poważniej ranna. U reszty dzieci obrażenia były niewielkie. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do lokalnych szpitali.

Na pomoc rannym miał ruszyć listonosz, który był w pobliżu. - Nagle zaczął krzyczeć: "potrzebuję pomocy!" - opowiadał jeden ze świadków zdarzenia w rozmowie z lokalnym oddziałem stacji CBS.

>>> CZYTAJ TEŻ: Chile. Lawina zepchnęła ich do lodowatej wody. Trzy osoby nie żyją

High winds brought down a large tree branch at Katherine Edwards Middle School in West Whittier, injuring 13 children.



Twelve suffered minor injuries and one sustained moderate injuries.



All of them have been taken to local hospitals. pic.twitter.com/cyRgwOCeNw — Janice Hahn (@SupJaniceHahn) October 16, 2026 Rozwiń

Bez prądu było ponad 100 tysięcy odbiorców

Wiatr Santa Ana spowodował też przerwy w dostawach prądu w kilku miejscach. Lokalny dostawca energii elektrycznej został zmuszony do tego, aby odciąć zasilanie u ponad 110 tysięcy odbiorców w całym regionie Kalifornii Południowej, aby zapobiec pożarom lasów. Przerwy w dostawie utrudniły poruszanie się po mieście ze względu na wyłączoną sygnalizację.

>>> CZYTAJ TEŻ: Emu biegał po ulicach miasta. Nagranie

Sytuacja zaczęła stabilizować się w niedzielę, kiedy bez prądu było już tylko ponad tysiąc mieszkańców. W poniedziałek, według dostawcy South California Edison, w południowej Kalifornii bez prądu było już tylko 18 osób.