Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Santa Ana w Kalifornii. Gałąź spadła na grupę dzieci

|
Gałąź spadła na grupkę dzieci
Pożary w Kalifornii niszczyły domy
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: x.com/SupJaniceHahn
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W jednej z kalifornijskich miejscowości w pobliżu szkoły gałąź drzewa spadła na grupę dzieci. Rannych zostało kilkanaście osób. W ostatnich dniach w tej części Stanów Zjednoczonych wiał silny wiatr Santa Ana.

Jak poinformował Departament Szeryfa Hrabstwa Los Angeles, w piątek obok szkoły średniej Katherine Edwards Middle School oberwana gałąź drzewa spadła na grupę 13 dzieci. Do zdarzenia doszło w wyniku wiejącego wiatru Santa Ana. To silny, suchy pustynny wiatr fenowy, który wieje z północnego wschodu lub wschodu w stronę wybrzeża Kalifornii oraz Pacyfiku.

Trafiły do szpitala

Według informacji lokalnych władz tylko jedna osoba była poważniej ranna. U reszty dzieci obrażenia były niewielkie. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do lokalnych szpitali.

Na pomoc rannym miał ruszyć listonosz, który był w pobliżu. - Nagle zaczął krzyczeć: "potrzebuję pomocy!" - opowiadał jeden ze świadków zdarzenia w rozmowie z lokalnym oddziałem stacji CBS.

>>> CZYTAJ TEŻ: Chile. Lawina zepchnęła ich do lodowatej wody. Trzy osoby nie żyją

Bez prądu było ponad 100 tysięcy odbiorców

Wiatr Santa Ana spowodował też przerwy w dostawach prądu w kilku miejscach. Lokalny dostawca energii elektrycznej został zmuszony do tego, aby odciąć zasilanie u ponad 110 tysięcy odbiorców w całym regionie Kalifornii Południowej, aby zapobiec pożarom lasów. Przerwy w dostawie utrudniły poruszanie się po mieście ze względu na wyłączoną sygnalizację.

>>> CZYTAJ TEŻ: Emu biegał po ulicach miasta. Nagranie

Sytuacja zaczęła stabilizować się w niedzielę, kiedy bez prądu było już tylko ponad tysiąc mieszkańców. W poniedziałek, według dostawcy South California Edison, w południowej Kalifornii bez prądu było już tylko 18 osób.

Źródło: CBS, KTLA, South Carolina Edison, BBC
Udostępnij:
Tagi:
USAKaliforniawiatrDrzewa
Czytaj także:
Pogoda na Wszystkich Świętych. Przełom października i listopada może być cieplejszy niż zwykle
Pogoda na Wszystkich Świętych. Modele widzą anomalię temperatury
Arleta Unton-Pyziołek
Silny wiatr
Silny wiatr i gęste mgły. Tu mogą pojawić się alarmy
Prognoza
Sztorm na Bałtyku, Ustka
Wzburzone fale na Bałtyku. Zobacz zdjęcia
Polska
Powodzie w południowej Hiszpanii
Ulewy w Hiszpanii. "Nadchodzące godziny będą krytyczne"
Świat
Rakieta ZA-2E przeleciała nad Polską
Człon rakiety przeleciał nad Polską. Zarejestrowały go kamery
Polska
To może być ostatnia zmiana czasu na zimowy
Wskazówki przestawiamy natychmiast. Organizm potrzebuje więcej czasu
Nauka
Pogoda na 16 dni: Nastąpi skok temperatury do prawie 20 stopni
Przed nami duża zmiana temperatury. Pogoda na 16 dni
Prognoza
Emu biegał po ulicach Santa Cruz
Emu biegał po ulicach miasta. Nagranie
Ciekawostki
Skrzyniarki na Słowacji
Poślizgnął się i spadł z dużej wysokości. Nie żyje polski turysta
Świat
Bukowisko
Bukowisko na nagraniu. "Piękna i pełna dynamizmu scena"
Polska
Śmigłowiec amerykańskiej straży przybrzeżnej
Wywróciła się łódź, rekiny zaatakowały kilka osób
Świat
Chile
Lawina zepchnęła ich do lodowatej wody. Trzy osoby nie żyją
Świat
Szacowana trasa przelotu
Waży kilka ton, miała przelatywać nad naszym krajem. Nowy komunikat POLSA
Polska
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Tu widzialność o poranku będzie znacznie ograniczona
Prognoza
Pożary w Kalifornii niszczyły domy
Pożary trawią Kalifornię. Tysiące osób wezwanych do ewakuacji
Świat
Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki
Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki
Świat
Jesień, deszcz, liść
Układ omega nad Europą. Jaką da nam pogodę
Prognoza
Szop zaatakował staruszka
Poszedł do skrzynki na listy, zaatakował go szop
Świat
Akcja wyciągania aligatora z sadzawki
Aligator wciągnął wędkarza do wody. Mężczyzna nie przeżył
Świat
Moment, w którym humbak uderza w łódź
Humbak uderzył w łódź. "Powiedziałem siostrzeńcowi, by chwycił za aparat"
Świat
Zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy coraz bliżej
Ciekawostki
Prognozowane opady w Hiszpanii w niedzielę po południu
Hiszpania szykuje się na ulewy. Polskie MSZ ostrzega podróżnych
Świat
Mgła
Alarmy IMGW dla połowy województw
Prognoza
Zima w Nowym Jorku
El Nino wciąż się wzmacnia. Taką zimę przyniesie USA
Świat
Zawalił się dach szkoły w Pakistanie
Zawalił się dach szkoły. Nie żyje ponad 30 dzieci
Świat
Niski poziom wody w zbiorniku Ardingly w południowej Anglii
Kluczowe zbiorniki retencyjne są tu prawie puste
Świat
Jesień w Ornontowicach (Śląskie)
W tej prognozie widać 20 stopni Celsjusza. Potężny niż wymusi zmianę aury
Prognoza
Komar
Groźny wirus wędruje na północ Europy. W Belgii zmarły dwie osoby
Świat
Mobula tarapacana - gatunek ryby z rodziny mantowatych
Wody się ociepliły. Wędkarze mają eldorado
Świat
Liście
Grabić czy zostawić? Ekspert wyjaśnia, co zrobić z liśćmi w ogrodzie
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom