Santa Ana w Kalifornii. Gałąź spadła na grupę dzieci
Jak poinformował Departament Szeryfa Hrabstwa Los Angeles, w piątek obok szkoły średniej Katherine Edwards Middle School oberwana gałąź drzewa spadła na grupę 13 dzieci. Do zdarzenia doszło w wyniku wiejącego wiatru Santa Ana. To silny, suchy pustynny wiatr fenowy, który wieje z północnego wschodu lub wschodu w stronę wybrzeża Kalifornii oraz Pacyfiku.
Trafiły do szpitala
Według informacji lokalnych władz tylko jedna osoba była poważniej ranna. U reszty dzieci obrażenia były niewielkie. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do lokalnych szpitali.
Na pomoc rannym miał ruszyć listonosz, który był w pobliżu. - Nagle zaczął krzyczeć: "potrzebuję pomocy!" - opowiadał jeden ze świadków zdarzenia w rozmowie z lokalnym oddziałem stacji CBS.
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Bez prądu było ponad 100 tysięcy odbiorców
Wiatr Santa Ana spowodował też przerwy w dostawach prądu w kilku miejscach. Lokalny dostawca energii elektrycznej został zmuszony do tego, aby odciąć zasilanie u ponad 110 tysięcy odbiorców w całym regionie Kalifornii Południowej, aby zapobiec pożarom lasów. Przerwy w dostawie utrudniły poruszanie się po mieście ze względu na wyłączoną sygnalizację.
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Sytuacja zaczęła stabilizować się w niedzielę, kiedy bez prądu było już tylko ponad tysiąc mieszkańców. W poniedziałek, według dostawcy South California Edison, w południowej Kalifornii bez prądu było już tylko 18 osób.