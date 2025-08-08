Pojechał polować na bawoły, zginął

Myśliwy z USA udał się do Republiki Południowej Afryki, by polować na bawoły. Mężczyzna zginął jednak podczas tropienia jednego z osobników. Polowanie odbyło się w ramach safari, których urządzanie od lat krytykowane jest przez organizacje walczące o prawa zwierząt.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę na terenie prowincji Limpopo w Republice Południowej Afryki. Hans Vermaak, właściciel firmy CVS, która zorganizowała wyprawę, przekazał w piątek stacji CNN, że mężczyzna pochodzący ze Stanów Zjednoczonych "został śmiertelnie ranny w nagłym i niesprowokowanym ataku bawoła, którego tropił razem z zawodowym myśliwym oraz tropicielem".

Vermaak nie poinformował jednak, co stało się ze zwierzęciem. Okoliczności śmierci mężczyzny bada organizacja Custodians of Professional Hunting and Conservation (CPHC), reprezentująca południowoafrykańską branżę łowiecką.

Krytyka ze strony organizacji walczących o prawa zwierząt

Polowania w stylu safari są powszechne w Republice Południowej Afryki. Polegają na poruszaniu się po terenach łowieckich otwartą ciężarówką w poszukiwaniu zwierzyny. Po zauważeniu zwierzęcia myśliwi podążają za nim pieszo i strzelają do niego.

Władze RPA spotkały się z krytyką, a nawet pozwami sądowymi ze strony organizacji zajmujących się ochroną dzikiej przyrody. Potępiają one polowania na trofea.

"To nie musiało się wydarzyć"

"To nie musiało się wydarzyć. Polowania na trofea to okrutna rozrywka, która zamienia istoty rozumne w cele, a wszystko to dla makabrycznego zdjęcia" - napisała w mediach społecznościowych organizacja Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt (PETA).

Inna organizacja, We Will Not Be Silcenced about Hunters (pol. Nie damy się uciszyć w sprawie myśliwych) potępiła myśliwego, pisząc, że "gdyby nie przyjechał do naszego kraju, aby kraść życie południowoafrykańskich zwierząt, nadal by żył, a jego rodzina i przyjaciele nie byliby teraz w rozpaczy".

Jak zauważa CNN, bawoły afrykańskie, które mogą ważyć nawet 900 kilogramów, są uważane za jedne z najbardziej niebezpiecznych afrykańskich zwierząt do tropienia. Jak podały lokalne media, w 2018 roku inny mężczyzna został zabity przez bawoła w prowincji Limpopo w podobny sposób. Kolejny mężczyzna miał zostać zaatakowany i zabity przez bawoła po oddaniu do niego strzałów.

