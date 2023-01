Takiego mrozu nie było od lat. Temperatura może spaść do -65 stopni

Od początku stycznia na Syberii temperatura regularnie osiąga wartości poniżej -50 stopni Celsjusza, w niektórych miejscowościach to około 60 stopni mrozu. Najmroźniejsze powietrze jest w Jakucji, republice uznawanej za rosyjski biegun zimna. We wtorek we wsi Żylinda zarejestrowano -61,9 st. C. W tym miejscu w Rosji tak zimno nie było od 1942 roku.