Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Prawie 20 stopni w noc wigilijną na Islandii

Seydisfjordur na Islandii
Seydisfjordur na Islandii
Źródło: Seyðisfjörður/Facebook
Temperatura we wschodniej Islandii wzrosła w Wigilię do ponad 19 stopni Celsjusza. Jak przekazały lokalne media, tak wysokie wartości zostały odnotowane w miejscowości Seydisfjordur około godziny 23 czasu lokalnego.

Według Islandzkiej Służby Meteorologicznej (Vedurstofa Islands), w Wigilię najwyższą temperaturę odnotowano w miejscowości Seydisfjordur na wschodnim wybrzeżu kraju. Około godziny 23 czasu lokalnego termometry na tamtejszej stacji pokazały 19,8 stopni Celsjusza.

Prawie 20 stopni Celsjusza na Islandii. Skąd taka wartość?

Według portalu AusturFrett wysoka temperatura związana jest z napływem ciepłego powietrza znad Oceanu Atlantyckiego nad Islandię. Ciepłu towarzyszyły silne podmuchy wiatru, w porywach sięgające 90 kilometrów na godzinę.

Temperatura maksymalna i minimalna w okresie od godz. 6 dn. 24.12.2025 do godz. 6 dn. 25.12.2025 dla stacji Seydisfjordur
Temperatura maksymalna i minimalna w okresie od godz. 6 dn. 24.12.2025 do godz. 6 dn. 25.12.2025 dla stacji Seydisfjordur
Źródło: vedur.is

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, na wysokości 1,5 kilometra dobrze widoczny jest napływ ciepła przez wrota Arktyki w pobliże bieguna. 24 grudnia odchylenie temperatury w rejonie Islandii wyniosło około 12 st. C, a w warstwie przyziemnej około 12-14 st C. Za niezwykłe warunki odpowiedzialny był wyż znad Morza Północnego.

- Wyż skierował po swojej zachodniej, czyli tylnej części wartki strumień ciepłego powietrza prosto na północ, w rejony podbiegunowe. Rozwinął się silny klin ciepła. Tymczasem po jego wschodniej, przedniej stronie zsunęło się z północy arktyczne zimno i wlało m.in. nad Polskę - przekazała synoptyk.

Ciepło na Islandii było także w pierwszy dzień świąt. W miejscowości Bakkagerdi, również położonej nad brzegiem Atlantyku, zanotowano 19,7 st. C.

Autorka/Autor: ast/lulu

Źródło: RUV, AusturFrett

Źródło zdjęcia głównego: Seyðisfjörður/Facebook

Udostępnij:
TAGI:
Islandia
Czytaj także:
Wulkan błotny w Trynidadzie i Tobago
Wulkan błotny przebudził się w Wigilię
Świat
Mroźna noc
Noc znów sporo na minusie
Prognoza
Mróz śnieg zima
Nadchodzą opady śniegu i silny wiatr
Arleta Unton-Pyziołek
shutterstock_2445861655
Katastrofa na najwyższym szczycie Afryki. Nie żyje pięć osób
Świat
Halo
"Nikt z nas nigdy nie spotkał się z takim fenomenem. To było coś wyjątkowego"
Polska
Inżynier NASA Guy Naylor przebrany za Świętego Mikołaja
Święty Mikołaj i załoga Artemis II gotowi do lotu wokół Księżyca
Nauka
Delfiny
Delfiny w Odrze. Uchwyciła je kamera
Polska
Opady marznące
Powrót niebezpiecznej aury. Możliwe alarmy nawet drugiego stopnia
Prognoza
Deszcz meteorów
Warto spojrzeć w niebo. Aktywność rozpoczynają Kwadrantydy
Ciekawostki
Mróz w Polsce
Noc z przeszywającym mrozem. Tu było lodowato
Polska
Powodzie w Kalifornii
Woda wdzierała się do domów. Ogłoszono stan wyjątkowy
Świat
Kolejny dzień z mroźną nocą i słońcem za dnia
Pogodne niebo, ale szczypnie mróz
Prognoza
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Święty Mikołaj w drodze. Sanie nad oceanem
Ciekawostki
shutterstock_2217746671
W rybach z importu mogą znajdować się "wieczne chemikalia"
Nauka
AdobeStock_554203457_Preview
W nocy temperatura spadnie do nawet -13 stopni
Prognoza
Start indyjskiej rakiety LVM3-M6
Indie umieściły rekordowego satelitę na orbicie
Świat
Nocne niebo (zdjęcie poglądowe)
"Pierwsza gwiazdka" już na niebie
Ciekawostki
Powódź w Kalifornii
Najwyższy stopień zagrożenia powodziowego na święta
Świat
AdobeStock_1811684334
Pogoda na Boże Narodzenie. Mróz jeszcze nie odpuści
Prognoza
Opady marznące, śnieg z deszczem
Tu po świętach może zrobić się ślisko
Polska
Zanieczyszczenie świetlne, łuna świetlna
Ten rodzaj zanieczyszczenia stanowi poważne zagrożenie dla ptaków
Nauka
Trzęsienie ziemi
W stolicy zatrzęsły się budynki
Świat
Renifer (Rangifer tarandus)
Dlaczego ich nosy są czerwone? Naukowcy znaleźli odpowiedź
Ciekawostki
Silny mróz
Za nami lodowata noc. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Miejscami zrobi się mroźnie
W Wigilię ściśnie mróz i lokalnie poprószy śnieg
Prognoza
Powodzie na południu Francji
Powodzie tuż przed świętami. Wydano czerwony alert
Świat
Smog
Miasto skąpane w smogu. "Nie wychodziłam z domu od tygodnia"
Smog
Mróz, noc
Takiej nocy w pogodzie nie było dawno
Prognoza
Rakieta
"Jesteśmy głęboko zasmuceni". Kosmiczna kraksa tuż po starcie
Świat
Zapadlisko, Turcja
Setki ogromnych dziur w ziemi. "Czy się martwimy? Oczywiście"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom