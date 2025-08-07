Co czwarty pożar wybuchł w wyniku podpalenia

Co najmniej co czwarty pożar, który wybuchł w tym roku w Portugalii, został wywołany celowo przez podpalaczy - wynika z opublikowanego w środę raportu portugalskiego Instytutu Ochrony Przyrody i Lasów (ICNF). Od stycznia do sierpnia ogień strawił ponad 33 tysiące hektarów lasów, łąk i upraw rolnych - to siedmiokrotnie więcej niż rok wcześniej.

Tegoroczne lato w dużej części Portugalii upływa pod znakiem kolejnych pożarów, a ich skutki są bardzo poważne. Jak przekazała agencja rządowa, od stycznia do sierpnia tego roku w Portugalii spłonęło ponad 33 tysiące hektarów upraw rolnych, łąk i drzewostanów, czyli siedmiokrotnie więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku. Wśród niemal 5 tysięcy odnotowanych pożarów, największy miał miejsce na przełomie lipca i sierpnia w gminie Ponte da Barca, blisko granicy z Hiszpanią. Wówczas spłonęło ponad 5,7 tysiąca hektarów lasów.

Rząd Portugalii wprowadził stan alarmowy na terenie całej części kontynentalnej kraju, który trwa od 3 do 7 sierpnia. W czasie stanu alarmowego obowiązuje zakaz wstępu do lasów, zakaz rozpalania ognisk i używania fajerwerków. Strażacy wciąż walczą z pożarami w wielu regionach, a ewakuowano mieszkańców kilku wsi, np. w rejonie miasta Vila Real.

Pożar lasu nieopodal miasta Vila Real PAP/EPA/PEDRO SARMENTO COSTA

Jak wskazuje raport portugalskiego Instytutu Ochrony Przyrody i Lasów, co najmniej co czwarty tegoroczny pożar został spowodowany celowo przez podpalaczy. To alarmujący wskaźnik, który dramatycznie komplikuje walkę z żywiołem.

Fale pożarów nasiliły się szczególnie pod koniec lipca, gdy wyjątkowo wysoka temperatura - miejscami przekraczająca 30 stopni Celsjusza - oraz silny wiatr sprzyjały szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Szczególnie dotknięte zostały środkowe i północne rejony kraju.

Akcja policyjna przeciw podpalaczom

W odpowiedzi na kryzys policja podjęła zdecydowane działania - od 24 lipca zatrzymano co najmniej 25 domniemanych podpalaczy, z których kilku było już wcześniej karanych za podobne przestępstwa. Podpalacze często wykorzystywali motocykle lub rowery, by poruszać się po trudno dostępnych obszarach leśnych, rozprzestrzeniając ogień w sposób utrudniający szybkie jego zlokalizowanie i opanowanie. Aktualnie w więzieniach znajduje się 86 osób skazanych za podpalenia.

Pożary powodują ogromne straty nie tylko w przyrodzie, ale też wpływają na życie lokalnych społeczności - setki mieszkańców zostało ewakuowanych z zagrożonych terenów. Strażacy walczą z żywiołem, ale panujące warunki pogodowe stanowią spore wyzwanie - przede wszystkim wysokie temperatury powietrza i utrzymująca się susza. Portugalskie władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności oraz zgłaszanie podejrzanych zachowań, aby zapobiec dalszym tragediom.

Autorka/Autor:jzb

Źródło: PAP, RTP Noticias