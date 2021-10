Powodzie w Tajlandii. Restauracja w falach wezbranej rzeki Chao Phraya niedaleko Bangkoku

Powodzie w Tajlandii, które nawiedziły ten kraj w ostatnich tygodniach, dotknęły niemal połowę prowincji. W wyniku ulewnych deszczów podniósł się poziom wielu rzek, w tym przepływającej przez stolicę, Bangkok, rzeki Menam (Chao Phraya). To, co dla większości ludzi doświadczających żywiołu jest dramatem, a czasem katastrofą, pewna restauratorka z Bangkoku postanowiła przekuć w biznesowy sukces. Jak jej poszło?

Tajlandia. Restauracja w wodach wezbranej rzeki Chao Phraya

W mediach społecznościowych rekordy popularności biją nagrania pokazujące klientów siedzących na zalanych wodą taboretach. Ludzie biorą do ust kolejne kęsy potraw w czasie, gdy długie łodzie motorowe przemykają obok. Kiedy do brzegu dobijają fale, goście restauracji, wśród radosnych pisków, śmiechu i okrzyków, zrywają się z miejsc, by uniknąć wywrócenia wraz z siedziskami. Swą przygodę skwapliwie dokumentują smartfonami.

Titiporn Jutimanon nie dała się covidowi

Titiporn musiała zamknąć swój lokal podczas lockdownu związanego z pandemią COVID-19. Jest zadowolona, że teraz zdecydowała się stawić czoła powodzi. Potraktowała to jako kolejną atrakcję dla swoich gości. - Nie tylko kochają naszą atmosferę, grillowaną wieprzowinę i widok zachodu słońca. Powódź stała się dodatkowym, wyjątkowym czynnikiem - powiedziała. - Jestem szczęśliwa, że tak im się to podoba, że powódź jest dla nich wyzwaniem, zachęcającym, by do nas przyjść - stwierdziła.