Świat Syria. Kilkaset domów zalanych, są ofiary śmiertelne Damian Dziugieł |

Wierni w Mekce Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: @RaedAlSaleh3/X

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Syryjskie władze poinformowały w piątek, że w wyniku ulewnych deszczy, które wywołały gwałtowne powodzie we wschodniej części kraju, zginęło siedem osób. Wśród nich było pięcioro dzieci. Siedem innych osób zostało rannych.

Cztery osoby nadal uznawane są są zaginione, a ekipy ratownicze kontynuują poszukiwania na zalanych terenach - poinformował na portalu X syryjski minister ds. sytuacji kryzysowych i zarządzania kryzysowego Raed al-Saleh.

Ofiary śmiertelne powodzi

Pięcioro dzieci utonęło w wyniku zalań powstałych po powodziach, a kolejna osoba zginęła w wypadku drogowym. Szczegóły dotyczące przyczyn śmierci siódmej osoby nie zostały przekazane.

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Zniszczone drogi, zalane domy

Powodzie dotknęły wschodnie muhafazy: Ar-Rakkę, Deir al-Zor, Al-Hasakę, a także część Aleppo. Żywioł zniszczył infrastrukturę, drogi i zmusił rodziny do opuszczenia swoich domów. Syryjskie zespoły obrony cywilnej przeprowadziły ponad 550 akcji ratowniczych, pomagając 60 osobom uwięzionym przez wodę powodziową. Odpowiedziały też na ponad 900 innych wezwań o pomoc.

Ulewy i powodzie w Syrii Źródło zdjęcia: @RaedAlSaleh3/X

Służby ratownicze ewakuowały ponad 350 uczniów z dwóch szkół i pomogły 375 rodzinom opuścić obozy w Ar-Racce. Około 250 domów i budynków użyteczności publicznej wymagało wypompowania wody.

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Z prognoz pogody wynika, że to jeszcze nie koniec groźnej aury. Na sobotę przewidywane są kolejne ulewy, burze z gradem i silnym wiatrem.