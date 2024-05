Pierwsza ofiara śmiertelna powodzi w Niemczech. Ulewy mają powrócić

Kulminacja fali powodziowej przetacza się przez zachodnie Niemcy. W powodziach zginęła co najmniej jedna osoba. Na rozwój sytuacji z niepokojem czekają mieszkańcy Saary i Nadrenii-Palatynatu, gdzie w kolejnych dniach spodziewane są dalsze ulewy.

W niedzielę wieczorem władze miasta Saarbruecken, gdzie doszło do poważnych podtopień, przekazały informację o śmierci jednej osoby. 67-letnia kobieta zmarła w wyniku obrażeń odniesionych w piątek. Mieszkanka Saarbruecken wpadła do wody podczas ewakuacji z zalanego domu.

"To jest niewyobrażalne"

Lokalne media przekazały, że w niedzielę i poniedziałek szczególnie trudna sytuacja panowała w Nadrenii-Palatynacie. Przez rzekę Mozelę i jej dopływy przechodzi kulminacja fali powodziowej. W mieście Kirn obficie padał deszcz, doprowadzając do powodzi i osunięć ziemi - ruch w jednej dzielnicy został całkowicie zablokowany. Groźnie było także w miejscowości Auw an der Kyll niedaleko Trewiru, gdzie w niedzielny wieczór woda wdarła się do domów.