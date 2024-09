Wiele ofiar śmiertelnych, ogromne zniszczenia, a to jeszcze nie koniec

Największe od co najmniej dwóch dekad powodzie w Europie Środkowej pozostawiają po sobie ogromne zniszczenia od Rumunii po Polskę. Straty są liczone w miliardach dolarów. W ciągu ostatnich kilku dni w Polsce, Czechach, Austrii i Rumunii zginęły co najmniej 22 osoby.

Czechy

Słowacja

Do stolicy Słowacji we wtorek dotarła fala wezbraniowa na Dunaju. Poziom wody osiągnął 970 centymetrów, po czym zaczął opadać, nie stwarzając zagrożenia. To dobra informacja dla mieszkańców Bratysławy - podczas katastrofalnej powodzi w 2013 roku poziom Dunaju wyniósł 10 metrów i 32 cm, a więcej było tylko pod koniec XIX wieku.

Węgry

Austria

We wtorek austriacka policja poinformowała o piątej ofierze śmiertelnej powodzi. To 81-letnia kobieta, która zginęła w miejscowości Tulln an der Donau - utonęła we własnym domu, zalanym przez wody wezbranego Dunaju.