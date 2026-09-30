Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Potężne ulewy we Francji. Ranna 16-latka, ewakuacja 150 osób

|
Skutki powodzi w mieście Montpellier
Zniszczona droga w miejscowości Saint-Hippolyte-du-Fort
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Gwałtowne burze i ogromne ulewy dotarły do części Francji. W regionie Oksytania w okolicach miasta Montpellier rzeka Lez wystąpiła z brzegów. Władze prewencyjnie ewakuowały około 150 mieszkańców. W innej części regionu piorun trafił w jeden z domów, w wyniku czego ranna została 16-latka. Chociaż wieczorem sytuacja pogodowa lekko się poprawiła, meteorolodzy wciąż ostrzegają przed groźną pogodą.

Nad Francję od północy nadciągnął front atmosferyczny niosący gwałtowne burze. Jednocześnie na południowym wschodzie kraju, w rejonie pasma górskiego Sewenny, rozpoczął się "epizod śródziemnomorski" w postaci ulewnych opadów. Jesienią pojawiają się one w regionie regularnie, jednak według agencji meteorologicznej Meteo France obecny epizod ma być "znaczący", a może nawet "wyjątkowy".

>>>CZYTAJ TEŻ: Załamanie pogody w zachodniej Europie. Barcelona już zalana

Rzeka wezbrała, ewakuowali około 150 osób

Deszcz nawiedził w środę departamenty Gard i Herault. W miejscowości Lattes, położonej na południe od miasta Montpellier, władze nakazały prewencyjną ewakuację około sześćdziesięciu domów w dzielnicach Marestelles i Saladelles, położonych w pobliżu rzeki Lez. W środę poziom wody o godzinie 16 wyniósł 4,32 metra.

W mediach społecznościowych urząd gminy wezwał mieszkańców do szukania schronienia u bliskich lub udania się do jednego z czterech ośrodków ewakuacyjnych. Mieszkańcy zostali również poproszeni o przeniesienie mebli na wyższe półki przed opuszczeniem domów. Według danych gminy ewakuowano łącznie około 150 osób.

Klatka kluczowa-739351
Rzeka Lez wystąpiła z brzegów pod Montpellier
Źródło: ENEX

16-latka ranna, ewakuacja stacji radiowej

W miejscowości Saint-Hippolyte-du-Fort konieczne były ewakuacje - osiem osób zostało przeniesionych do gminnego domu kultury. Strażacy ratowali także kierowców, którzy utknęli na zalanych drogach. Przed południem meteorolodzy poinformowali, że w miejscowości w ciągu ostatniej doby spadło blisko 300 litrów wody na metr kwadratowy.

W miejscowości Saint-Aunes piorun trafił w dom, co doprowadziło do uszkodzenia dachu. W wyniku zdarzenia 16-letnia dziewczyna odniosła niewielkie obrażenia i została przewieziona do pobliskiego szpitala. W mieście Nimes burza zalała siedzibę lokalnej stacji radiowej ICI Gard Lozere. To, jak woda lała się się z sufitu w redakcji, można zobaczyć na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Konieczna była ewakuacja budynku, a nadawanie przejął jeden z lokalnych oddziałów rozgłośni.

"To wszystko działo się naprawdę szybko"

W największym mieście departamentu Herault, Montpellier, władze przygotowywały się do zamknięcia najniżej położonych dzielnic. W środę komunikacja miejska została wstrzymana, odwołano zajęcia szkolne i zakazano wstępu do parków i ogrodów miejskich.

"Wzywam do zachowania szczególnej czujności i do ograniczenia przemieszczania się" - apelował rano w mediach społecznościowych burmistrz Montpellier Michael Delafosse.

- Zazwyczaj jest tu parking, (...) a teraz nic tu nie zostało. Wszędzie są fale, prąd jest silny. To wszystko działo się naprawdę szybko - relacjonował jeden z mieszkańców Montpellier w rozmowie z lokalnymi mediami.

W czwartek prawie wszystkie szkoły będą już otwarte, wznowiony zostanie też ruch komunikacji miejskiej.

Klatka kluczowa-738793
Zniszczona droga w miejscowości Saint-Hippolyte-du-Fort
Źródło: ENEX

>>>CZYTAJ TEŻ: Zniknął, ale wciąż niesie zagrożenie dla milionów ludzi

Sytuacja się stabilizuje, ale służby wciąż ostrzegają

W środę wieczorem sytuacja powoli zaczęła się stabilizować w obu departamentach, ale służby nadal zalecały szczególną ostrożność. Marin Lassalle, szef sztabu prefekta departamentu Herault przekazał, że w akcję związaną z potężnymi ulewami zaangażowanych było ponad 200 strażaków i żandarmów. Służby uratowały 28 osób, do jednej z akcji użyto śmigłowca.

W departamencie Gard pomocy potrzebowało około 30 osób. Głównie byli to ludzie, którzy zostali uwięzieni w autach w czasie powodzi.

Czerwone alarmy wciąż w mocy

Jak prognozowało Meteo France, w środę najwięcej deszczu miało spaść na obszarach górskich i przedgórzu. Całkowita suma opadów miała wynieść tam około 200-250 litrów na metr kwadratowy, w okolicach miast Le Vigan, Ganges i Ales nawet do 350-400 l/mkw. Największe opady odnotowano w miejscowości Colognac - według meteorologa stacji radiowej ICI Gard Lozere spadło tam 299 litrów wody na metr kwadratowy.

Prognozowane sumy opadów w południowo-wschodniej Francji
Prognozowane sumy opadów w południowo-wschodniej Francji
Źródło zdjęcia: Meteo France

W dwóch departamentach ogłoszono najwyższy, czerwony alert przed powodziami błyskawicznymi. Najwięcej wody miało spaść we wschodniej połowie departamentu Herault i na południowym zachodzie departamentu Gard. Dla trzech jednostek - Lozere, Ardeche i Delta Rodanu - wydano ostrzeżenia niższego stopnia, jednak meteorolodzy podkreślili, że w zależności od rozwoju sytuacji może on zostać podniesiony.

Skąd tak wysokie prognozowanych opadów? Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek wyjaśniła, że jednym z głównych czynników, które kształtują ulewy w tej części Francji, jest temperatura Morza Śródziemnego. Obecnie wody powierzchniowe są cieplejsze o około 2-4 stopnie Celsjusza niż zazwyczaj o tej porze roku. Największa anomalia występuje w zachodniej części morza, w tym u wybrzeży Francji. Tak duża ilość energii umożliwia tworzenie się wysokich chmur burzowych nawet jesienią.

Anomalia temperatury powierzchni Morza Śródziemnego w poniedziałek 28.09.26
Anomalia temperatury powierzchni Morza Śródziemnego w poniedziałek 28.09.26
Źródło zdjęcia: climatereanalyzer.org
Źródło: Meteo France, Le Parisien, ICI, tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
FrancjaPowódźulewy
Czytaj także:
Akcja ratunkowa z użyciem śmigłowca
Dramatyczna akcja ratunkowa na nagraniu
Świat
Wisła - wykres
82 tysiące dni z życia Wisły w Warszawie na jednym wykresie
Polska
Jarzębina - czy jest jadalna?
Jakie będą losy babiego lata? W prognozie widać fronty znad Atlantyku
Prognoza
Zwycięzca 12 edycji Tygodnia Grubego Niedźwiedzia - Backpack
Oto najgrubszy niedźwiedź na Alasce
Świat
Tłumy obserwujące rekina w Busan
"Naprawdę ma w sobie coś z gwiazdy". Rekin utknął w kanale i stał się celebrytą
Świat
Jezioro Gurudongmar w Himalajach
Są pomijane, a mogą pełnić kluczową rolę dla klimatu
Świat
Deszczowa aura we wtorek 29 września w Tokio
Rekordowy wrzesień. Takiej serii nie zanotowano od ponad wieku
Świat
Droga zalana przez opady związane z burzą Polo, Guaymas w Meksyku
Zniknął, ale wciąż niesie zagrożenie dla milionów ludzi
Świat
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Ponad 300 litrów deszczu w trzy dni. Paraliż na lotnisku
Świat
Dzwonnik nagoszyi (Procnias nudicollis)
Te ptaki są głośne jak młot pneumatyczny
Ciekawostki
Skorek pospolity, Forficula auricularia
Pasożyty każą im iść do wody. Jak to robią
Nauka
Niedziela chłodna, ale słoneczna
Babie lato w pełni. Nadciągają jednak ciemne chmury
Prognoza
Ulewa w Barcelonie
Załamanie pogody w Europie Zachodniej. Barcelona już zalana
Świat
Rozkwitła pustynia Atakama
Atakama zmieniła się nie do poznania. Pod wpływem obfitych opadów
Świat
Nor'easter w USA
Nagrywał skutki podtopień przy domu, gdy w obiektywie pojawił się rekin
Świat
Dzik (Sus scrofa) w okolicach Mafry w Portugalii
Motocyklista jechał nieoświetloną drogą, wbiegł w niego dzik
Świat
Ogniste tornado w hrabstwie Volusia na Florydzie
Zawirowało ogniste tornado. Zobacz nagranie
Świat
Martwy wieloryb wyrzucony na plażę w australijskim Perth
Martwy wieloryb na plaży. Przyciągnął ze sobą śmiertelne zagrożenie
Świat
Przed i po erupcji wulkanu Anak Krakatau w Indonezji
Wyspa zmieniła kształt. Widać to z kosmosu
Świat
Starship na orbicie
Miała trwać 10 godzin, skończyła się dużo wcześniej. Historyczna misja SpaceX
Nauka
Ćma bogong (Agrotis infusa)
Ćmy bogong szturmują domy. Tak dużo nie było ich prawie od dekady
Świat
shutterstock_2410063629
Dni będą ciepłe, ale noce - prawdziwie jesienne
Prognoza
Nepalscy ratownicy poszukują osób porwanych przez lawinę
Zabici i zaginieni po zejściu lawiny
Świat
Młode wilki próbują dostać się do wody
Młode wilki szukały wody. Jeden zjadł błoto
Polska
Przedłuża się zamknięcie lotniska w Katanii
Lotnisko w Katanii wciąż zamknięte. Polskie MSZ ostrzega podróżnych
Świat
Ulewy doprowadziły w Bangkoku do rozległych powodzi
80 tysięcy ludzi uwięzionych w domach. "Nawet nie wiem, jak przetrwamy"
Świat
Nor'easter odsłonił wrak statku z XIX wieku
Zniknął prawie 150 lat temu. Odsłoniły go burzowe fale
Świat
Upalna sobota 26 września na południu Hiszpanii
Hiszpania. Tak gorąco tak późno nie było tu nigdy wcześniej
Świat
Piramida Carstensza (Puncak Jaya), szczyt w pasmie Sudirman na Nowej Gwinei
Znika prastary, tropikalny lodowiec. "Głęboka niesprawiedliwość"
Nauka
Droga stanowa NC12 zniszczona podczas wrześniowego nor'eastera
Woda porwała jedyną drogę na wyspę. Ludzi ewakuowano promami
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom