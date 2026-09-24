Świat Huragan Polo. Leje tak mocno, że mieszkańcy od trzech dni siedzą w domach Agnieszka Stradecka |

Zalane ulice i puste plaże w stanice Colima przed nadejściem huraganu Polo Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DAVID GUZMAN

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We wtorek wieczorem czasu lokalnego amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) podało, że centrum huraganu Polo znajdowało się około 205 kilometrów na południowy zachód od miasta Zihuatanejo w meksykańskim stanie Guerrero. Towarzyszył mu wiatr o prędkości 260 kilometrów na godzinę, z porywami do 315 km/h. Żywioł należał do piątej, najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona - we wtorek na chwilę osłabł, ale wskutek podróży nad ciepłymi wodami środkowego Pacyfiku na powrót nabrał siły.

Naukowcy z amerykańskiego Instytutu Współpracy w zakresie Badań Atmosferycznych (CIRA) podali, że w pewnym momencie ciśnienie w centrum żywiołu wynosiło zaledwie 892 milibary, co czyni go drugim najbardziej intensywnym huraganem na wschodnim Pacyfiku w historii pomiarów, zaraz po huraganie Patricia z 2015 roku.

Just a couple hundred miles from Mexico's southwestern coast, Hurricane Polo strengthens even further.



Polo has recently recorded a central pressure of 892 millibars, making it the second most-intense Eastern Pacific hurricane on record, behind 2015's Hurricane Patricia. pic.twitter.com/A7IU0SJfv7 — CIRA (@CIRA_CSU) September 22, 2026 Rozwiń

"Przez cały dzień nie przestaje padać"

Polo niesie ulewne opady deszczu, szczególnie groźne w stanach Michoacan i Guerrero, gdzie ma spaść nawet 200 litrów na metr kwadratowy. Krajowa Rada Obrony Cywilnej (CNPC) zaleciła ewakuację ludności z terenów nadbrzeżnych i nisko położonych - żywiołowi towarzyszą potężne fale sztormowe. W wielu stanach zawieszono zajęcia szkolne i zamknięto porty.

Deszcz dotarł m. in. do Acapulco w Guerrero, kurortu, który trzy lata temu został zniszczony przez huragan Otis. Dziennik "El Pais" podał, że ulice miasta prawie zupełnie opustoszały, małe sklepy zostały pozamykane, a galerie handlowe świecą pustkami. W rozmowie z dziennikarzami właścicielka jednego ze sklepów powiedziała, że od trzech dni mieszkańcy Acapulco wolą pozostawać w domach.

- Klienci nie mogą nawet tu przyjść - mówiła, wskazując na zalaną ulicę przed zakładem. - Przez cały dzień nie przestaje padać - dodała.

Wysokie fale związane z huraganem Polo na plaży w Acapulco w Meksyku Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DAVID GUZMAN

Kolejny stan zagrożony

Jak wynika z prognoz NHC, w nadchodzących godzinach huragan ma przemieszczać się wzdłuż wybrzeża Meksyku. W nocy z czwartku na piątek oddali się nieco od lądu, ale pozostanie aktywny. Meteorolodzy przewidują, że w weekend żywioł może gwałtownie skręcić na północ, przynosząc niebezpieczne ulewy na Półwyspie Kalifornijskim.

Niekorzystne prognozy zaniepokoiły władze stanu Kalifornia Dolna Południowa, gdzie mają dotrzeć opady. Jego gubernator Victor Manuel Castro Cosio przekazał, że na czwartek zaplanowane zostało posiedzenie Stanowej Rady Ochrony Ludności, którego celem będzie opracowanie planu działania na wypadek uderzenia żywiołu.

Prognozowana trasa huraganu Polo Źródło zdjęcia: NHC/NOAA