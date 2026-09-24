Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Huragan Polo. Leje tak mocno, że mieszkańcy od trzech dni siedzą w domach

|
Wysokie fale związane z huraganem Polo na plaży w Acapulco w Meksyku
Zalane ulice i puste plaże w stanice Colima przed nadejściem huraganu Polo
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DAVID GUZMAN
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Polo znów nabrał siły, stając się drugim najsilniejszym pacyficznym huraganem w historii. Zjawisko przemieszcza się wzdłuż wybrzeża Meksyku, przynosząc ulewne deszcze i wysokie fale sztormowe. W wielu regionach odwołano zajęcia szkolne, a mieszkańcy boją się wychodzić z domów.

We wtorek wieczorem czasu lokalnego amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) podało, że centrum huraganu Polo znajdowało się około 205 kilometrów na południowy zachód od miasta Zihuatanejo w meksykańskim stanie Guerrero. Towarzyszył mu wiatr o prędkości 260 kilometrów na godzinę, z porywami do 315 km/h. Żywioł należał do piątej, najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona - we wtorek na chwilę osłabł, ale wskutek podróży nad ciepłymi wodami środkowego Pacyfiku na powrót nabrał siły.

Naukowcy z amerykańskiego Instytutu Współpracy w zakresie Badań Atmosferycznych (CIRA) podali, że w pewnym momencie ciśnienie w centrum żywiołu wynosiło zaledwie 892 milibary, co czyni go drugim najbardziej intensywnym huraganem na wschodnim Pacyfiku w historii pomiarów, zaraz po huraganie Patricia z 2015 roku.

"Przez cały dzień nie przestaje padać"

Polo niesie ulewne opady deszczu, szczególnie groźne w stanach Michoacan i Guerrero, gdzie ma spaść nawet 200 litrów na metr kwadratowy. Krajowa Rada Obrony Cywilnej (CNPC) zaleciła ewakuację ludności z terenów nadbrzeżnych i nisko położonych - żywiołowi towarzyszą potężne fale sztormowe. W wielu stanach zawieszono zajęcia szkolne i zamknięto porty.

Deszcz dotarł m. in. do Acapulco w Guerrero, kurortu, który trzy lata temu został zniszczony przez huragan Otis. Dziennik "El Pais" podał, że ulice miasta prawie zupełnie opustoszały, małe sklepy zostały pozamykane, a galerie handlowe świecą pustkami. W rozmowie z dziennikarzami właścicielka jednego ze sklepów powiedziała, że od trzech dni mieszkańcy Acapulco wolą pozostawać w domach.

- Klienci nie mogą nawet tu przyjść - mówiła, wskazując na zalaną ulicę przed zakładem. - Przez cały dzień nie przestaje padać - dodała.

Wysokie fale związane z huraganem Polo na plaży w Acapulco w Meksyku
Wysokie fale związane z huraganem Polo na plaży w Acapulco w Meksyku
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DAVID GUZMAN

Kolejny stan zagrożony

Jak wynika z prognoz NHC, w nadchodzących godzinach huragan ma przemieszczać się wzdłuż wybrzeża Meksyku. W nocy z czwartku na piątek oddali się nieco od lądu, ale pozostanie aktywny. Meteorolodzy przewidują, że w weekend żywioł może gwałtownie skręcić na północ, przynosząc niebezpieczne ulewy na Półwyspie Kalifornijskim.

Niekorzystne prognozy zaniepokoiły władze stanu Kalifornia Dolna Południowa, gdzie mają dotrzeć opady. Jego gubernator Victor Manuel Castro Cosio przekazał, że na czwartek zaplanowane zostało posiedzenie Stanowej Rady Ochrony Ludności, którego celem będzie opracowanie planu działania na wypadek uderzenia żywiołu.

Prognozowana trasa huraganu Polo
Prognozowana trasa huraganu Polo
Źródło zdjęcia: NHC/NOAA
Źródło: NHC, El Pais, N+
Udostępnij:
Tagi:
Huragany, tajfuny, cyklonyhuraganMeksykPacyfik
Czytaj także:
Jeleń z gałęzią w porożu
Jeleń z "drzewem" na głowie. Skąd tam się wzięło?
Polska
Upał w Indonezji
"Nasze ustalenia nie mogą czekać"
Nauka
Wolontariusze ratują małże odsłonione przez niski poziom Wełtawy
Niski poziom wody odsłonił setki tysięcy małży. "Potrzebna jest każda pomoc"
Świat
Radioteleskop MeerKAT w Republice Południowej Afryki
Odebrali sygnał radiowy z egzoplanety. Czego się dowiedzieli
Ciekawostki
Jarzębina, jesień, słońce
Na horyzoncie widać dużą zmianę pogody
Prognoza
zmiana czasu zegar AdobeStock_1007074056
Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki?
Ciekawostki
Niedźwiedzie z Parku Narodowego Katmai mocno przybierają na wadze przed zimą
Konkurs najwyższej wagi na Alasce. "Dosłownie zepsuły internet"
Świat
Jezioro Żywieckie we wrześniu 2025 (z lewej) i wrześniu 2026 (z prawej)
Te dwa zdjęcia dzieli rok. Wykonano je w Polsce
Polska
Żółwica zakopująca jaja na plaży Huntington Beach
To pierwsze takie żółwie gniazda w historii
Świat
Wyprawa na lodowiec w norweskim masywie Jotunheimen - zdjęcie przykładowe
Częściowo zawalił się norweski lodowiec. "Rzadko pękają w ten sposób"
Świat
Skutki tajfunu Dujuan w mieście Sakura w prefekturze Chiba
W dwa dni spadło więcej deszczu niż przez cały miesiąc. Są ofiary śmiertelne
Świat
Zalane ulice i puste plaże w stanice Colima przed nadejściem huraganu Polo
"Niezwykle niebezpieczna" burza. Odwołują zajęcia, otwierają schrony
Świat
Jesień, słońce, liście, pogodnie
Jesień się zaczęła. Oto, co przyniesie na niebie
Polska
Opady deszczu, noc, ulewa, intensywne
Silny deszcz w części kraju. Tutaj ostrzega IMGW
Prognoza
Skutki tajfunu Dujuan w mieście Sakura w Japonii
Wezbrana rzeka odcięła mieszkańców. "Boję się, że znowu zacznie padać"
Świat
Ameba
Ameba rekordzistka. Żadna inna nie wytrzymuje takich temperatur
Nauka
Noc, burza
Wieczorne burze w dwóch województwach
Prognoza
Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 22.09.26
W Tatrach mogą schodzić lawiny. Ratownicy ostrzegają
Polska
Huragan Polo na zdjęciu satelitarnym
Huragan piątej kategorii sunie po Pacyfiku
Świat
deszcz parasol turysta AdobeStock_640113964
Pogoda będzie dynamiczna. Kiedy nadejdzie ocieplenie?
Prognoza
Grad w Warszawie
Załamanie pogody w Warszawie. Sypnęło gradem
Polska
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Zbieranie grzybów z pomocą AI? "Nie odważyłbym się"
Polska
Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 22.09.26
Dało się ulepić bałwana. Zima zawitała w Tatry, choć mamy lato
Polska
Prognozowane opady w Grecji
Załamanie pogody w Grecji. Alarmy przed ulewami i burzami
Świat
Zniszczenia wywołane ulewami w Kalifornii w styczniu 2023
Stan wyjątkowy w Kalifornii
Świat
Fioletowe i różowe plamy na powierzchni Marsa - zdjęcie z sondy Mars Express
Mars nie jest tylko czerwony. Zdjęcie
Nauka
Kolumna dymu towarzysząca pożarowi Dome w parku narodowym Yosemite
Tragedia w znanym parku narodowym
Świat
burza
Gdzie jest burza? Lokalnie może silnie padać
Prognoza
parasolki pogoda deszcz shutterstock_2838520013
Chłód zadomowi się w Polsce. Będzie poniżej 20 stopni
Prognoza
Wejście do podziemnej części poligonu nuklearnego Punggye-ri w 2018 roku
Testy nuklearne w Korei Północnej mogły doprowadzić do prawie 1400 trzęsień ziemi
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom