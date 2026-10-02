Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Chcą przeznaczyć do uboju dziesiątki tysięcy reniferów

|
Renifer w Finnmarku na północy Norwegii
Renifery giną na Półwyspie Jamalskim w Rosji
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Halamyzer/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rząd Norwegii chce przeznaczyć do uboju co czwartego renifera w kraju. Przewiduje dopłaty dla hodowców, którzy zrealizują plany. Jednocześnie w kraju toczy się debata na temat możliwości pogodzenia hodowli reniferów z energetyką wiatrową.

Norweski resort rolnictwa ogłosił w piątek, że w sezonie 2026-2027 zamierza przeznaczyć do uboju 71 tysięcy reniferów hodowlanych, czyli co czwarte zwierzę w kraju. To 10 tysięcy więcej niż przed rokiem. Limit jest efektem porozumienia między rządem a organizacją hodowców reniferów.

Jak napisano w porozumieniu, większy ubój ma zwiększyć produkcję mięsa i dochody hodowców, a także zmniejszyć liczbę zwierząt korzystających zimą z ograniczonych pastwisk. Rząd zachęca przede zwłaszcza do uboju cieląt - dzięki temu nie będą musiały być żywione przez zimę i nie będą narażone na ataki drapieżników. Dla hodowców, którzy wykonają konkretne plany produkcji i uboju, władze przewidują dodatkowe zachęty i dopłaty.

>>> CZYTAJ TEŻ: U ludzi to rzadka choroba. Po raz pierwszy stwierdzono ją u kotów

Rząd Norwegii chce przeznaczyć do uboju co czwartego renifera
Rząd Norwegii chce przeznaczyć do uboju co czwartego renifera
Źródło zdjęcia: Halamyzer/Shutterstock

Możliwość pogodzenia hodowli reniferów z energetyką wiatrową

Populacja reniferów hodowlanych w Norwegii liczy obecnie około 250 tysięcy osobników. Większość z nich żyje na północy kraju, z czego 185 tysięcy w położonym za kołem podbiegunowym Finnmarku. Tradycyjnie hodowlą reniferów zajmują się Saamowie, rdzenna ludność Skandynawii. Przez większą część roku wypasają zwierzęta na otwartych terenach i przemieszczają się między sezonowymi pastwiskami.

Porozumienie zostało ogłoszone w przeddzień debaty na temat możliwości pogodzenia budowy farm wiatrowych z hodowlą reniferów. Tego lata Sąd Apelacyjny Halogaland w Tromsoe na północy kraju uznał za nieważną decyzję o przyznaniu pozwolenia dla farmy wiatrowej Oefjellet, największej w kraju. Sąd uznał, że skutki budowy elektrowni dla hodowli reniferów nie zostały ocenione w wystarczającym stopniu.

Źródło: PAP, Helgelendingen
Udostępnij:
Tagi:
zwierzętaNorwegia
Czytaj także:
Powódź na Krecie
Groźna pogoda w Grecji. Zalane domy i odwołane promy
Świat
Służby zachęcają mieszkańców do zabijania inwazyjnego gatunku ryby
"Prosimy o uśmiercenie tej ryby". Walczą z inwazyjnym gatunkiem
Świat
Jesień, mgła, mżawka
Nad spokojnym dotąd Atlantykiem zaczną formować się niże. Zajrzą i do Polski
Prognoza
Runął słynny most skalny
Do oceanu runął słynny łuk skalny
Świat
Zakwit glonów u wybrzeży Tajlandii
Woda zmieniła kolor na zielony. "Bałam się"
Świat
Ulewy w Hiszpanii
Leje od czwartku. Wydano ostrzeżenie przed "nadzwyczajnym zagrożeniem"
Świat
Przymrozki
Przymrozek na Mazowszu. Mapy pokazują, gdzie było najzimniej
Polska
Dokowanie do ISS
Rekordowo krótki lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną
Nauka
Powódź na Krecie
Załamanie pogody na greckiej wyspie. Jest ofiara śmiertelna
Świat
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Uwaga, gęste mgły. Tu mogą pojawić się alarmy
Prognoza
Lodowiec Gries w Szwajcarii
Tragiczny rok dla szwajcarskich lodowców. Tempo topnienia zdumiewa naukowców
Nauka
W Słowenii w październiku dalej panuje letnia pogoda
Letni sezon nadal trwa. Turyści wciąż kąpią się w morzu
Świat
Ratownicy szukają ofiar lawiny na szczycie Himlung Himal w Nepalu
Znaleźli kolejne ciała. Akcja poszukiwawcza trwa
Świat
Jesień, mgła, park
Letni antycyklon nabierze jesiennych cech. Prognoza pogody na weekend
Prognoza
Wezbrana rzeka Lez w Montpellier na południu Francji
Cztery trąby powietrzne i ulice pod wodą. Załamanie pogody we Francji
Świat
Satelita Swift (wizualizacja)
1,5-tonowy teleskop wejdzie w atmosferę Ziemi
Nauka
Białe koralowce
Problemy od Antarktydy po Bałtyk. "Najdotkliwsze ostrzeżenie przed głębokimi zmianami"
Nauka
Gary i Shaggy, koty z zespołem Marfana
U ludzi to rzadka choroba. Po raz pierwszy stwierdzono ją u kotów
Nauka
jesien termometr temperatura shutterstock_2649603975
Na horyzoncie widać konkretne ochłodzenie
Prognoza
Ren wysycha, Niemcy
Ren wysycha kolejny raz. "Jest zbyt płytko, nie będę płynął"
Świat
Skutki powodzi w mieście Montpellier
Potężne ulewy we Francji. Ranna 16-latka, ewakuacja 150 osób
Świat
Akcja ratunkowa z użyciem śmigłowca
Dramatyczna akcja ratunkowa na nagraniu
Świat
Wisła - wykres
82 tysiące dni z życia Wisły w Warszawie na jednym wykresie
Polska
Jarzębina - czy jest jadalna?
Jakie będą losy babiego lata? W prognozie widać fronty znad Atlantyku
Prognoza
Zwycięzca 12 edycji Tygodnia Grubego Niedźwiedzia - Backpack
Oto najgrubszy niedźwiedź na Alasce
Świat
Tłumy obserwujące rekina w Busan
"Naprawdę ma w sobie coś z gwiazdy". Rekin utknął w kanale i stał się celebrytą
Świat
Jezioro Gurudongmar w Himalajach
Są pomijane, a mogą pełnić kluczową rolę dla klimatu
Świat
Deszczowa aura we wtorek 29 września w Tokio
Rekordowy wrzesień. Takiej serii nie zanotowano od ponad wieku
Świat
Droga zalana przez opady związane z burzą Polo, Guaymas w Meksyku
Zniknął, ale wciąż niesie zagrożenie dla milionów ludzi
Świat
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Ponad 300 litrów deszczu w trzy dni. Paraliż na lotnisku
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom