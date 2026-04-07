"Coś spektakularnego". NASA pokazała zdjęcia Księżyca

Hubert Kijek opowiada o zdjęciach wykonanych przez załogę Artemis II i opublikowanych przez NASA Źródło: TVN24

Astronauci misji Artemis II są już w drodze na Ziemię. W nocy z poniedziałku na wtorek załoga statku Orion z powodzeniem wykonała lot dookoła Księżyca. W jego trakcie troje Amerykanów i Kanadyjczyk wykonali wyjątkowe zdjęcia naszego naturalnego satelity. Część materiałów została właśnie udostępniona w mediach społecznościowych przez NASA za pośrednictwem profilu Białego Domu.

Pierwsza fotografia ukazuje Ziemię znikającą za księżycowym horyzontem. Na drugim zdjęciu widać zaś Księżyc zasłaniający Słońce. Jak napisano, to coś, co "w całej historii ludzkości widziało zaledwie kilku ludzi".

EARTHSET.

April 6, 2026.



Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026 Rozwiń

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026.



Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026 Rozwiń

Kolejne zdjęcia NASA opublikowała na swojej stronie internetowej. Zobaczysz je tutaj:

Zdjęcia wykonane przez załogę misji Artemis II Zdjęcie opublikowane przez NASA Źródło: NASA Księżyc zaćmiewający Słońce Całkowite zaćmienie Słońca na zdjęciu wykonanym przez załogę misji Artemis II Źródło: NASA W ten sposób Księżyca jeszcze nie widzieliśmy Źródło: NASA Zaćmienie Słońca widziane z pokładu statku Artemis Źródło: NASA Ziemia zachodząca za Księżycem Źródło: NASA Zdjęcie powierzchni Księżyca wykonane przez załogę statku Orion Źródło: NASA

- Naprawdę te fotografie robią ogromne wrażenie. To jest coś spektakularnego - mówił reporter TVN24 Hubert Kijek, który miał okazję obejrzeć niektóre zdjęcia przed ich oficjalnym opublikowaniem.

Celem misji Artemis II był lot dookoła Księżyca. Jest to kluczowy element wieloletniego planu, zakładającego powrót człowieka na powierzchnię Srebrnego Globu. W nocy z poniedziałku na wtorek załogę statku Orion od naszego naturalnego satelity dzieliło "zaledwie" 6,5 tysiąca kilometrów. Z ich perspektywy Księżyc przypominał rozmiarem piłkę do koszykówki trzymaną w dłoni wyprostowaną ręką. Astronauci w trakcie przelotu mieli czas na wykonanie wysokiej rozdzielczości fotografii jego powierzchni.

- Astronauci wlecieli za niewidoczną stronę Księżyca, stracili kontakt z naszą planetą na 45 minut. (...) Widziałem fotografie z tego wydarzenia i naprawdę wszystkich Państwa to zaczaruje - dodał Kijek.

Materiały zebrane przez naukowców pozwolą na lepsze poznanie historii naszego naturalnego satelity oraz będą bezcenne w przygotowaniu załogowej misji na powierzchnię Księżyca zaplanowanej na 2028 rok. Według planu załoga misji Artemis II wróci na Ziemię w sobotę, 11 kwietnia.

Misja Artemis II Źródło: Mateusz Krymski/PAP