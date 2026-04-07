Świat

"Coś spektakularnego". NASA pokazała zdjęcia Księżyca

Zdjęcie opublikowane przez NASA
Hubert Kijek opowiada o zdjęciach wykonanych przez załogę Artemis II i opublikowanych przez NASA
Amerykańska agencja kosmiczna NASA pokazała zdjęcia wykonane przez załogę misji Artemis II w trakcie lotu dookoła Księżyca. Pierwsze fotografie udostępnił Biały Dom.

Astronauci misji Artemis II są już w drodze na Ziemię. W nocy z poniedziałku na wtorek załoga statku Orion z powodzeniem wykonała lot dookoła Księżyca. W jego trakcie troje Amerykanów i Kanadyjczyk wykonali wyjątkowe zdjęcia naszego naturalnego satelity. Część materiałów została właśnie udostępniona w mediach społecznościowych przez NASA za pośrednictwem profilu Białego Domu.

Pierwsza fotografia ukazuje Ziemię znikającą za księżycowym horyzontem. Na drugim zdjęciu widać zaś Księżyc zasłaniający Słońce. Jak napisano, to coś, co "w całej historii ludzkości widziało zaledwie kilku ludzi".

Kolejne zdjęcia NASA opublikowała na swojej stronie internetowej. Zobaczysz je tutaj:

Zdjęcia wykonane przez załogę misji Artemis II
Źródło: NASA
Księżyc zaćmiewający Słońce
Całkowite zaćmienie Słońca na zdjęciu wykonanym przez załogę misji Artemis II
W ten sposób Księżyca jeszcze nie widzieliśmy
Zaćmienie Słońca widziane z pokładu statku Artemis
Ziemia zachodząca za Księżycem
Zdjęcie powierzchni Księżyca wykonane przez załogę statku Orion
NASA pokazała zdjęcia z misji Artemis II

- Naprawdę te fotografie robią ogromne wrażenie. To jest coś spektakularnego - mówił reporter TVN24 Hubert Kijek, który miał okazję obejrzeć niektóre zdjęcia przed ich oficjalnym opublikowaniem.

Celem misji Artemis II był lot dookoła Księżyca. Jest to kluczowy element wieloletniego planu, zakładającego powrót człowieka na powierzchnię Srebrnego Globu. W nocy z poniedziałku na wtorek załogę statku Orion od naszego naturalnego satelity dzieliło "zaledwie" 6,5 tysiąca kilometrów. Z ich perspektywy Księżyc przypominał rozmiarem piłkę do koszykówki trzymaną w dłoni wyprostowaną ręką. Astronauci w trakcie przelotu mieli czas na wykonanie wysokiej rozdzielczości fotografii jego powierzchni.

- Astronauci wlecieli za niewidoczną stronę Księżyca, stracili kontakt z naszą planetą na 45 minut. (...) Widziałem fotografie z tego wydarzenia i naprawdę wszystkich Państwa to zaczaruje - dodał Kijek.

Materiały zebrane przez naukowców pozwolą na lepsze poznanie historii naszego naturalnego satelity oraz będą bezcenne w przygotowaniu załogowej misji na powierzchnię Księżyca zaplanowanej na 2028 rok. Według planu załoga misji Artemis II wróci na Ziemię w sobotę, 11 kwietnia.

W Houston łapali się za głowę. To zobaczyła załoga Oriona

Czytaj także:
Przebiśniegi, kwiaty, deszcz, wiosna
Wyż będzie się rozpychał coraz bardziej. Czy zrobi się cieplej?
Prognoza
dzakarta indonezja - Julius Bramanto shutterstock_1865494456
Czekali na lot, gdy zarwała się część dachu lotniska. Nagranie
Silny wiatr
Jeszcze więcej powiatów z alarmami. Tu trzeba uważać
Prognoza
Reakcja naukowczyni NASA
W Houston łapali się za głowę. To zobaczyła załoga Oriona
Nauka
Prognozowane opady we wtorek i środę
Deszcz, deszcz ze śniegiem i burze. Gdzie trzeba uważać?
Prognoza
Zniszczony samochód na osiedlu przy ulicy Tatarskiej w Przemyślu
Silny wiatr w Polsce. Tysiące interwencji strażaków
Polska
Księżyc widoczny z pokładu statku Orion
Człowiek zobaczył to po raz pierwszy. Zobacz zdjęcia od NASA
Misja Artemis II
"Zobaczyliśmy widoki, jakich żaden człowiek wcześniej nie widział". Jest rekord
Nauka
Grad, krupa śnieżna
Z nieba może spaść krupa śnieżna
Prognoza
Christina Koch i Jeremy Hansen na pokładzie statku kosmicznego Orion
Polka z centrum kontroli lotów w Houston: to zostanie ze mną do końca życia
Nauka
Burza piaskowa w okolicach miejscowości Lubiatowo (województwo pomorskie)
Widok jak na pustyni. A to Pomorze
Polska
Widok na Księżyc z kapsuły Orion podczas misji Artemis II
Noc, która przejdzie do historii. Taki jest plan NASA
Nauka
Burza, piorun, deszcz
Gdzie jest burza? Formują się fronty, znów zaczyna grzmieć
Polska
Burza w Szwecji
Huraganowe porywy wiatru, tysiące domów bez prądu
Kotik
Lany poniedziałek w zoo. "Nie nudzimy się, bo zabawia nas Nelson"
Polska
Zdjęcie Księżyca wykonane czwartego dnia misji Artemis II
Kluczowy moment misji Artemis II. "Tak daleko nikt się nie zapuścił w kosmos"
Nauka
Silny wiatr
Alert RCB w dwóch województwach
Polska
Flensburg
Szukali w lesie pisanek, spadło na nich drzewo. Nie żyją trzy osoby
ventusky-rain-3h-20260406t0600-52n20e
Dwa fronty nad Polską. Tu pada deszcz
Prognoza
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Przed nami wietrzny i zimny śmigus-dyngus
Prognoza
Wyładowania atmosferyczne w Wielkanoc niedaleko Błonia na Mazowszu
Pioruny, grad i silny wiatr. Za nami niespokojna Wielkanoc
Polska
Deszcz, noc
Deszczowa, miejscami burzowa noc, w dzień chłodno
Prognoza
Piorun
Nad Polską grzmi, wieje, może padać grad
Polska
Deszcz ze śniegiem
To będzie trudny czas w pogodzie
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: zrobi się naprawdę zimno. Na jak długo?
Prognoza
Arizona
Został użądlony ponad sto razy. Walczy o życie
Christina Koc
Selfie z Ziemią i wielkie odliczanie
Nauka
Kura domowa, kury
Czy kura może być szczęśliwa? Biolożka odpowiada
Ciekawostki
Morskie Oko, 5.04.26
Sytuacja w Tatrach. Popularna droga do Morskiego Oka wciąż zamknięta
Polska
Burze w części kraju
Wiosenne burze. Sprawdź, gdzie może zagrzmieć
Prognoza
