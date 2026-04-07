"Coś spektakularnego". NASA pokazała zdjęcia Księżyca

Astronauci misji Artemis II są już w drodze na Ziemię. W nocy z poniedziałku na wtorek załoga statku Orion z powodzeniem wykonała lot dookoła Księżyca. W jego trakcie troje Amerykanów i Kanadyjczyk wykonali wyjątkowe zdjęcia naszego naturalnego satelity. Część materiałów została właśnie udostępniona w mediach społecznościowych przez NASA za pośrednictwem profilu Białego Domu.
Pierwsza fotografia ukazuje Ziemię znikającą za księżycowym horyzontem. Na drugim zdjęciu widać zaś Księżyc zasłaniający Słońce. Jak napisano, to coś, co "w całej historii ludzkości widziało zaledwie kilku ludzi".
Kolejne zdjęcia NASA opublikowała na swojej stronie internetowej. Zobaczysz je tutaj:
NASA pokazała zdjęcia z misji Artemis II
- Naprawdę te fotografie robią ogromne wrażenie. To jest coś spektakularnego - mówił reporter TVN24 Hubert Kijek, który miał okazję obejrzeć niektóre zdjęcia przed ich oficjalnym opublikowaniem.
Celem misji Artemis II był lot dookoła Księżyca. Jest to kluczowy element wieloletniego planu, zakładającego powrót człowieka na powierzchnię Srebrnego Globu. W nocy z poniedziałku na wtorek załogę statku Orion od naszego naturalnego satelity dzieliło "zaledwie" 6,5 tysiąca kilometrów. Z ich perspektywy Księżyc przypominał rozmiarem piłkę do koszykówki trzymaną w dłoni wyprostowaną ręką. Astronauci w trakcie przelotu mieli czas na wykonanie wysokiej rozdzielczości fotografii jego powierzchni.
- Astronauci wlecieli za niewidoczną stronę Księżyca, stracili kontakt z naszą planetą na 45 minut. (...) Widziałem fotografie z tego wydarzenia i naprawdę wszystkich Państwa to zaczaruje - dodał Kijek.
Materiały zebrane przez naukowców pozwolą na lepsze poznanie historii naszego naturalnego satelity oraz będą bezcenne w przygotowaniu załogowej misji na powierzchnię Księżyca zaplanowanej na 2028 rok. Według planu załoga misji Artemis II wróci na Ziemię w sobotę, 11 kwietnia.
Źródło: NASA, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: NASA