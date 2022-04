Niezwykłe spotkanie rybaków ze stadem delfinów. Zobacz nagranie

Ogromne stado delfinów udało się uchwycić na nagraniu rybakom, którzy wypłynęli na wody Oceanu Spokojnego w pobliżu miasta Tecuala należącego do meksykańskiego stanu Nayarit. Ssaki morskie nagle wynurzyły się z głębin, chwilę potowarzyszyły ludziom podczas rejsu, a następnie odpłynęły.

Delfiny

Delfiny to nazwa wodnych ssaków należących do rzędu waleni, rodziny Delphinidae (delfinów oceanicznych) i Platanistidae (delfinów słodkowodnych). Są to średniej wielkości walenie charakteryzujące się wydłużonym pyskiem i obecnością melonu (poduszeczki z płynnego tłuszczu).