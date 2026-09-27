Świat Ostatnie godziny na przygotowania. Polo nadciąga Agnieszka Stradecka |

Zniszczenia wywołane przez huragan Polo w miejscowości El Paraiso w meksykańskim stanie Colima Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Gobierno del Estado de BCS/Facebook

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Meksykańska Narodowa Służba Meteorologiczna (SMN) poinformowała w niedzielę rano czasu lokalnego, że huragan Polo znajduje się 460 kilometrów na południowy zachód od miasta Cabo San Lucas w stanie Kalifornia Dolna Południowa. Żywioł miał trzecią kategorię w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. Maksymalna prędkość wiatru wynosiła 195 kilometrów na godzinę z porywami do 240 km/h.

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Ostatni moment na przygotowanie się

Zgodnie z prognozami centrum huraganu ma zejść na ląd w poniedziałek przed południem czasu lokalnego. Najbardziej zagrożony będzie obszar Półwyspu Kalifornijskiego między miastem Punta Abreojos a dzielnicą Santa Fe w mieście La Paz, gdzie obowiązują ostrzeżenia przed uderzeniem huraganu. W całym stanie Kalifornia Dolna Południowa w poniedziałek i wtorek zamknięte będą szkoły i urzędy. Zagrożone mają być też obszary położone po drugiej stronie Zatoki Kalifornijskiej.

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Jak podawały lokalne media, w niedzielę w wielu regionach trwały prace zabezpieczające i przygotowawcze. W mieście La Paz służby miejskie kopały nowe kanały burzowe, które miały odprowadzać wodę z daleka od obszarów zamieszkałych, a w Punta Abreojos wzmacniano wały na plażach. Rząd stanu Sinaloa otworzył natomiast 153 tymczasowe schroniska, które mogą pomieścić 53 tysiące osób.

Meteorolodzy podkreślali, że to ostatni moment na przygotowanie się - związane z Polo opady deszczu mogą nadciągnąć już w niedzielę wieczorem. W rozmowie z portalem "La Jornada" Fabian Vazquez Romana, koordynator SMN podał, że ulewy mogą okazać się wyjątkowo silne, ponieważ krążący po Pacyfiku huragan Odalys może wnieść znaczną ilość wilgoci i pary wodnej do cyrkulacji Polo. Poza tym układy nie będą jednak oddziaływały ze sobą.

"Należy jak najszybciej zakończyć przygotowania mające na celu ochronę życia i mienia" - przekazało amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC).

Prognozowana trasa huraganu Polo Źródło zdjęcia: NHC/NOAA

Kolejne żywioły na Pacyfiku

Polo i Odalys nie są jedynymi huraganami na Pacyfiku, które budzą niepokój meteorologów. Na południe od Hawajów przemieszcza się burza Nolo. Chociaż jej centrum prawdopodobnie nie zejdzie na ląd, towarzyszące jej opady mogą zagrozić mieszkańcom wyspy Hawai'i. Miejscami może spaść ponad 500 litrów wody na metr kwadratowy - więcej, niż wskazywały wcześniejsze prognozy.

- Jeśli nie jest to konieczne, nie wychodźcie na zewnątrz ze względu na zagrożenie powodziowe oraz silne podmuchy. Może dojść do powalenia drzew i zerwania linii energetycznych - powiedział Michael Brennan, dyrektor NHC.

Niedaleko wybrzeża Meksyku przemieszcza się także depresja tropikalna, która zgodnie z prognozami NHC w nadchodzących godzinach ma przekształcić się w burzę tropikalną, a następnie w huragan. Żywioł nie powinien zejść na ląd, ale może przynieść więcej deszczu w regionach, które zostały zalane podczas wędrówki Polo.