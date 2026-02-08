Logo TVN24
Świat

"Mamy arktyczny zimny front nad Kolumbią. To nie żart"

W wyniku intensywnych opadów deszczu wylała rzeka Sinu
Powódź w Hong Kongu
Źródło: Reuters
Po obfitych opadach deszczu Kolumbię nawiedziły katastrofalne powodzie, które pochłonęły co najmniej 14 ofiar śmiertelnych i zniszczyły kilka tysięcy domów. Prezydent Gustavo Petro ostrzega, że tak ekstremalna pogoda jest efektem zmian klimatu. Tysiące rodzin nadal borykają się ze skutkami żywiołu.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Kolumbia zmaga się z katastrofalnymi powodziami po intensywnych opadach. W minionym tygodniu załamanie pogody doprowadziło do śmierci co najmniej 14 osób. Zniszczonych zostało dziewięć tysięcy domów, a niemal 50 tysięcy rodzin ucierpiało w wyniku żywiołu, jak poinformował w piątek prezydent Gustavo Petro. W mediach społecznościowych opublikował emocjonalny wpis.

"Mamy arktyczny zimny front nad Kolumbią. To nie żart"

"W dotychczasowej historii nie odnotowano tak silnego napływu arktycznego zimnego prądu na południe [...] W regionie wystąpiły ilości opadów bez precedensu w dostępnych danych statystycznych" - przyznał Petro. Prezydent powiązał to nietypowe zjawisko ze zmianami klimatu. "Mamy arktyczny zimny front nad Kolumbią. To nie żart" - napisał w sobotę. W jego ocenie ma to wiązać się z "chciwością, z jaką obecnie zarządzane są zbiorniki wodne" w kraju. "Tylko po to, aby umożliwić funkcjonowanie elektrowni gazowych, które powodują dziesięciokrotny wzrost cen energii w porównaniu z kosztami elektrowni wodnych, nie pozwolono im działać i zapełniono je ponad ich maksymalną pojemność" - dodał.

Ulewy uderzyły w okres tradycyjnie suchy, powodując lokalne wezbrania rzek i powodzie głównie na północy i północnym zachodzie kraju, w departamentach Cordoba i Sucre. Zniszczone zostały drogi, domy i uprawy, co pogłębiło kryzys w regionie Karaibów.

W północno-zachodniej Kolumbii sytuacja mieszkańców spowodowana powodziami pozostaje trudna
W północno-zachodniej Kolumbii sytuacja mieszkańców spowodowana powodziami pozostaje trudna
Źródło: PAP/EPA/CARLOS ORTEGA
W wyniku intensywnych opadów deszczu wylała rzeka Sinu
W wyniku intensywnych opadów deszczu wylała rzeka Sinu
Źródło: PAP/EPA/CARLOS ORTEGA

Rząd zapowiada szybką reakcję. - Będziemy działać wspólnie z wojskiem, rozbierając tamy, które utrudniają odpływ wody w strefie katastrofy, a tereny odebrane bagnom i kanałom zostaną przywrócone, by złagodzić skutki powodzi - zapewnił Petro.

Kolumbijski Instytut Hydrologii, Meteorologii i Studiów Środowiskowych ostrzega przed dalszym zagrożeniem. W weekend do regionu Karaibów miał dotrzeć kolejny zimny front z północy, co może nasilić opady.

Opracowała Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CARLOS ORTEGA

