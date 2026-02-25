Starcie zwierząt na granicy litewsko-białoruskiej

Niezwykła scena została uchwycona w poniedziałek przez kamerę monitoringu litewskiej straży granicznej. Tuż przy granicy z Białorusią w Purwianach w rejonie solecznickim rozegrała się potyczka między lisami i bielikiem.
Nie pierwsza taka sytuacja
Jak widać na nagraniu, dwa ssaki uważnie obserwowały bielika, któremu udało się schwytać ofiarę. Chociaż okazja zdobycia posiłku zainteresowała lisy, nie odważyły się one na bezpośrednią walkę z ptakiem drapieżnym.
Jeden z lisów był szczególnie aktywny, próbując zbliżyć się do bielika. Ptak jednak go odstraszył, szeroko rozpościerając skrzydła i otwierając dziób. Ostatecznie lisy musiały się wycofać i czmychnąć wzdłuż ustawionej wzdłuż granicy bariery. Bielik zachował spokój i kontynuował żerowanie.
Jak podały lokalne media, to nie pierwsza podobna sytuacja, jaką zarejestrowały kamery litewskiej straży granicznej. W Kopciowie pod koniec stycznia udało się uchwycić moment, w którym mniej waleczny bielik zrezygnował z konfrontacji z lisem i odleciał, pozostawiając upolowaną ofiarę.
