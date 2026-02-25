Starcie zwierząt na granicy litewsko-białoruskiej

Lisy próbowały zakłócić posiłek bielika na litewsko-białoruskiej granicy Źródło: ENEX

Niezwykła scena została uchwycona w poniedziałek przez kamerę monitoringu litewskiej straży granicznej. Tuż przy granicy z Białorusią w Purwianach w rejonie solecznickim rozegrała się potyczka między lisami i bielikiem.

Nie pierwsza taka sytuacja

Jak widać na nagraniu, dwa ssaki uważnie obserwowały bielika, któremu udało się schwytać ofiarę. Chociaż okazja zdobycia posiłku zainteresowała lisy, nie odważyły ​​się one na bezpośrednią walkę z ptakiem drapieżnym.

Jeden z lisów był szczególnie aktywny, próbując zbliżyć się do bielika. Ptak jednak go odstraszył, szeroko rozpościerając skrzydła i otwierając dziób. Ostatecznie lisy musiały się wycofać i czmychnąć wzdłuż ustawionej wzdłuż granicy bariery. Bielik zachował spokój i kontynuował żerowanie.

Jak podały lokalne media, to nie pierwsza podobna sytuacja, jaką zarejestrowały kamery litewskiej straży granicznej. W Kopciowie pod koniec stycznia udało się uchwycić moment, w którym mniej waleczny bielik zrezygnował z konfrontacji z lisem i odleciał, pozostawiając upolowaną ofiarę.