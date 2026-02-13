Lawina porwała narciarzy. Troje nie przeżyło

Lawiny w Alpach. Są ofiary śmiertelne Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek w ośrodku narciarskim Val d'Isere w Alpach Wysokich w południowo-wschodniej Francji, poza trasami narciarskimi, zeszła lawina. Alarm podniesiono około godziny 11.30. Na miejsce zdarzenia ruszyły zespoły ratownictwa górskiego oraz służby ratunkowe ośrodka Val d'Isere.

Trzy osoby zabite przez lawinę

Jak przekazał Cedric Bonnevie, odpowiedzialny za trasy w ośrodku Val d'Isere, po przybyciu na miejsce służby szybko znalazły dwie ofiary śmiertelne, ponieważ miały one przy sobie detektory lawinowe.

Bonnevie wyjaśnił, że lawina zeszła na odcinku około 400 metrów i zakończyła się w strumieniu, gdzie zlokalizowano trzecią ofiarę śmiertelną. Jej odnalezienie zajęło więcej czasu, ponieważ znalazła się w wodzie, przez co jej detektor lawinowy przestał działać.

Ponadto jedna osoba została zasypana przez śnieg, ale udało się jej samodzielnie wydostać. Przetransportowano ją do pobliskiego szpitala.

shutterstock_611752403 Źródło: Stephen Butler/Shutterstock

Kolejne ofiary lawin we francuskich Alpach

Władze kurortu przekazały, że w Val d'Isere obowiązuje czwarty z pięciu stopni zagrożenia lawinowego. Zaapelowały do wspinaczy, by poruszali się tylko w strefach zabezpieczonych.

To nie pierwsze ofiary śmiertelne lawin we francuskich Alpach w tym roku. 11 stycznia masa śniegu porwała dwóch narciarzy. Ich ciała zostały znalezione w śniegu na głębokości 2,5 metra.

Opracował Krzysztof Posytek