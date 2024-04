Setki tysięcy odbiorców bez prądu, zamknięto szkoły

Część regionów Kanady zmaga się ze skutkami śnieżyc. Ponad 200 tysięcy odbiorców w prowincji Quebec nie ma prądu. Pogoda zmusiła władze Montrealu do zamknięcia wielu szkół.

Dostawca prądu w prowincji, Hydro-Quebec, informował ok. godz. 12.30 czasu lokalnego we wpisie na platformie X (d. Twitter), że przy usuwaniu szkód pracuje ponad 1200 osób, a firma jest pewna, że "większość klientów, którzy obecnie nie mają prądu, zostanie podłączona do końca dnia". Firma zaznaczyła, że śnieżyca się nie skończyła i wyłączenia prądu mogą powracać w ciągu dnia, a część napraw będzie kontynuowana w piątek.