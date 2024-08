Huragan wyrzucił na plażę kokainę za ponad milion dolarów

Zabici i poważne powodzie

Debby w poniedziałek uderzyła we Florydę, Georgię i Karolinę Południową na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych. Zginęło co najmniej sześć osób. Huragan osłabł i zmienił się w burzę tropikalną. Żywioł przemieszcza się w bardzo powolnym tempie, co zwiększa ryzyko poważnych powodzi. W wielu miejscach już doszło do licznych zalań i podtopień.