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Trudy zaczął słabnąć, Champi zamknął lotniska

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Huragan Trudy u wybrzeży Meksyku
Skutki huraganu Isaias w mieście Milton na Florydzie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: NOAA
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Huragan Trudy w ostatnich dniach przyniósł ulewy i silny wiatr na niektóre obszary meksykańskiego wybrzeża. W innej części globu na Pacyfiku znajduje się inne pogodowe zagrożenie.

Jak podaje amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC), Trudy jest huraganem pierwszej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Prędkość wiatru wynosi 130 kilometrów na godzinę.

Trudy u wybrzeży Meksyku

Żywioł przemieszcza się w kierunku północno-zachodnim z prędkością około 11 km/h i oddala się od wybrzeża meksykańskiego. Według prognoz Trudy przesunie się na południe od Półwyspu Kalifornijskiego w poniedziałek i wtorek.

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Według NHC do wtorkowej nocy Trudy może przekształcić się w niż post tropikalny, co jednak nie znaczy, że całkowicie zniknie - dalej będzie przynosił obfite opady deszczu i silny wiatr, a także wzburzy fale.

Huragan Trudy u wybrzeży Meksyku
Huragan Trudy u wybrzeży Meksyku
Źródło zdjęcia: NOAA

Tajfun Champi minął wyspę Guam

W tym samym czasie tajfun Champi pokonywał trasę z zachodniej części Oceanu Spokojnego na Morze Filipińskie. W poniedziałek maksymalna prędkość wiatru wynosiła 175 km/h, jednak tajfun nie znajdował się w pobliżu lądu.

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Wcześniej tajfun minął wyspę Guam (terytorium nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych), która jest częścią archipelagu Marianów. Przejście żywiołu doprowadziło do zamknięcia lotnisk, portów, doprowadził też do znacznych utrudnień w komunikacji i stworzył zagrożenie dla mieszkańców.

Prezydent USA Donald Trump zatwierdził ogłoszenie stanu klęski żywiołowej dla Guamu, a Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (FEMA) poinformowała, że wyspa będzie mogła skorzystać z pomocy federalnej, aby wesprzeć działania ratownicze.

Źródło: NHC, Associated Press
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Tagi:
Huragany, tajfuny, cyklonyMeksykUSA
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