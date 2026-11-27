Świat Próbował przemycić rzadkie żółwie. Na czarnym rynku są warte fortunę Krzysztof Posytek |

Holenderscy celnicy skonfiskowali 26 rzadkich żółwi Źródło wideo: NVWA/Reuters Źródło zdj. gł.: NVWA/Reuters

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O nietypowym znalezisku poinformował Holenderski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich (NVWA). Przekazał, że w sobotę 21 listopada zatrzymano mężczyznę lecącego z Meksyku do Hongkongu z przesiadką na amsterdamskim lotnisku Schiphol.

Próbował przemycić rzadkie żółwie

Celnicy znaleźli w bagażu mężczyzny 26 żółwi należących do rzadkiego gatunku Kinosternon vogti. Większość przewożonych zwierząt znajdowała się w pudełku wraz z zabawkowym samochodzikiem, a pozostałe - w zawiniętej skarpecie. Gady były owinięte taśmą klejącą, aby się nie poruszały.

NVWA stwierdził, że żółwie zostały prawdopodobnie skradzione z naturalnego środowiska w Meksyku - zwierzęta te występują w stanie Jalisco w zachodniej części kraju. Zostały przekazane pod opiekę specjalistycznego ośrodka. Mężczyzna, który chciał je przemycić, został aresztowany, wszczęte zostało śledztwo.

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Holenderscy celnicy skonfiskowali 26 rzadkich żółwi Źródło zdjęcia: NVWA/Reuters

Jeden jest wart dziesiątki tysięcy złotych

W 2025 roku amerykańska organizacja non-profit Turtle Island szacowała, że na wolności żyje nie więcej niż 300 żółwi Kinosternon vogti. Gatunek ten jest klasyfikowany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) jako krytycznie zagrożony. Według portalu środowiskowego Mongabay jeden dorosły osobnik, mierzący nie więcej niż 10 centymetrów, może kosztować na czarnym rynku ponad 40 tysięcy złotych.

W październiku hongkońscy celnicy poinformowali o kilku przypadkach przemytu żółwi należących do gatunków klasyfikowanych jako zagrożone. Łącznie skonfiskowali 50 osobników o szacowanej wartości rynkowej przekraczającej milion złotych.

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