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30 stopni w środku jesieni. Anomalia w Hiszpanii

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Ciepły październikowy dzień w Sewilli
Ciepły październikowy dzień w Sewilli
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
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Kolejne dni przyniosą w Hiszpanii wyjątkowo wysokie wartości na termometrach. Miejscami ma być nawet o 10 stopni Celsjusza cieplej niż zazwyczaj w październiku, a warunki przypominać będą środek lata, nie pełnię jesieni.

Na Półwyspie Iberyjskim nadchodzące dni mają przynieść stabilną, ale wyjątkowo ciepłą aurę. W wielu regionach termometry pokażą od 5 do 10 stopni Celsjusza więcej niż zazwyczaj w drugiej dekadzie października. W północnych regionach temperatura może wzrosnąć do nawet 30 st. C, a na południu może być blisko 35 st. C.

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Potężna anomalia temperatury

Rzecznik prasowy hiszpańskiej agencji meteorologicznej AEMET Ruben del Campo przekazał w rozmowie z dziennikiem "El Pais", że przyczyną niezwykle ciepłej pogody jest potężny wyż nad Europą Zachodnią. Trzyma on ciepło blisko powierzchni ziemi i nie daje mu szans ucieczki. We wspólnotach autonomicznych Galicja oraz Kastylia i Leon występują podmuchy suchego, wschodniego wiatru, co przyczynia się do jeszcze większego ciepła.

- W rejonach centralnych i północnych, w centrum Galicji oraz na wschodzie wybrzeża Kantabrii temperatury maksymalne są od 8 do 10 stopni wyższe niż normalnie - przekazał del Campo. W centrum Galicji oraz na wybrzeżu spodziewane są wartości, jakie zazwyczaj występują tam w środku lata. Rzecznik prasowy AEMET dodał, że choć to nie pierwszy raz, gdy w październiku jest tak ciepło, obecnie takie epizody są coraz częstsze.

Według prognoz w środę w Ourense (Galicja) temperatura może przekroczyć 30 st. C, a w Bilbao (Kraj Basków) - 28 st. C. Na południu kraju, w Sewilli, oraz na zachodzie, w Badajoz, ma być jeszcze goręcej, nawet 33-34 st. C.

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Jesień na horyzoncie

Jak wyjaśnił del Campo, pod koniec tygodnia aura w Hiszpanii stanie się bardziej jesienna. W weekend spodziewana jest "nagła i znacząca" zmiana, ze znacznym spadkiem temperatury oraz możliwością wystąpienia intensywnych opadów deszczu w regionie Morza Śródziemnego i na Balearach. W Pirenejach i Górach Kantabryjskich może padać śnieg.

Źródło: El Pais, AEMET
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Tagi:
HiszpaniaUpał
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