Świat Ogromny głaz spadł na samochód i zabił jedną osobę Krzysztof Posytek |

Głaz spadł na samochód w południowej Hiszpanii Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek w miejscowości Benaojan w prowincji Malaga na południu Hiszpanii. Po godzinie 16 służby otrzymały zgłoszenie, że na samochód osobowy jadący drogą w rejonie pasma górskiego Serrania de Ronda spadła skała. W środku została uwięziona jedna osoba.

Ogromny głaz spadł na samochód

Służby, które przybyły na miejsce, potwierdziły śmierć 41-letniego mężczyzny. Razem z nim autem podróżowały trzy inne osoby: dwóch 21-latków i 19-latka. Odniosły one niewielkie obrażenia i zostały zabrane do placówki medycznej.

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Głaz spadł na samochód w południowej Hiszpanii Źródło zdjęcia: ENEX

Ulewy na południu Hiszpanii

W poniedziałek w Maladze mocno padało. W prowincji obowiązywało żółte ostrzeżenie przed ulewami wydane przez hiszpańską agencję meteorologiczną (AEMET). W dzielnicy El Palo w Maladze spadło ponad 120 litrów wody na metr kwadratowy. Według telewizji LaSexta w niektórych miejscach woda sięgała nawet półtora metra wysokości. Jak relacjonował jeden z mieszkańców, wlewała się przez okna do środka samochodów.

Dwoje mieszkańców opowiadało, jak w ostatniej chwili uniknęło uwięzienia we własnym domu.

- Sąsiedzi nas ostrzegli, dzięki zdołaliśmy uciec. W przeciwnym razie nas by tutaj nie było. Byliśmy uwięzieni na środkowym piętrze i nie wiedzieliśmy, w którą stronę uciekać - relacjonowali. W całej Andaluzji, południowym regionie Hiszpanii, służby przeprowadziły blisko 600 interwencji.

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Władze Benaojan stwierdziły jednak, że według oceny ekspertów osuwisko nie miało nic wspólnego z opadami. Jak uzasadniły, w części pasma górskiego Serrania de Ronda, gdzie doszło do wypadku, nie padało aż tak mocno jak chociażby w Maladze - przekazała stacja telewizyjna Canal Sur.