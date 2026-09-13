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Kilauea. Malownicza erupcja wulkanu. Towarzyszy jej coś jeszcze

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Sobotnia erupcja wulkanu Kilauea na Hawajach
Sobotnia erupcja wulkanu Kilauea na Hawajach
Źródło wideo: Reuters/USGS
Źródło zdj. gł.: Reuters/USGS
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Efektowna erupcja wulkanu Kilauea na Hawajach została zarejestrowana w sobotę. Jego aktywność nie zawsze jest widoczna gołym okiem - jak podała amerykańska Narodowa Służba Geologiczna, nawet w okresach względnego spokoju wulkan emituje dużo dwutlenku siarki.

Według Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS) od 7 września na Hawajach trwa erupcja wulkanu Kilauea. Od prawie tygodnia stożek co pewien czas wyrzuca z siebie strumienie lawy oraz materiału wulkanicznego. Ostatni taki epizod zanotowano w sobotę rano czasu lokalnego, a kamery należące do USGS uchwyciły rozbryzgującą się i spływającą po skałach lawę.

Emituje siarkę i "włosy Pele"

Jak podali naukowcy z USGS, zwiększonej aktywności wulkanicznej towarzyszyły wstrząsy sejsmiczne. W ciągu 24 godzin przed erupcją w okolicach stożka odnotowano co najmniej 21 niewielkich trzęsień ziemi. Wstrząsy pojawiły się także po wylewie lawy, co oznacza, że Kilauea już niedługo może wybuchnąć po raz kolejny.

Eksperci wyjaśnili, że nawet w przerwach między epizodami aktywności z wulkanu wydobywa się dwutlenek siarki. W "okresie spokoju" Kilauea może emitować go od 1000 do nawet 5000 ton na dobę. Jeśli w okolicy występuje silny wiatr, gaz może być nawiewany w stronę miejscowości. Czasami towarzyszą mu wulkaniczne pyły oraz tzw. "włosy Pele" - drobne włókna wulkanicznego szkła powstające, gdy podczas stygnięcia lawa się rozciąga.

Kilauea leży na wyspie Hawai'i. To jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Wznosi się na wysokość 1247 metrów nad poziomem morza, a jego powierzchnia wynosi około 1430 kilometrów kwadratowych.

Źródło: Reuters, USGS, tvnmeteo.pl
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Tagi:
HawajeUSAwulkany
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