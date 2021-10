Grecja. Silne burze, podtopione domy w Atenach oraz na wyspach Eubea i Korfu

Ballos - silny front atmosferyczny dotarł w środę do Grecji i w czwartek stał się przyczyną dynamicznej pogody. Przyniósł ze sobą ulewne opady, silne burze i opady gradu w Atenach oraz na wyspach Eubea i Korfu. Niebezpieczna aura dała się we znaki także na obszarach zniszczonych letnimi pożarami.

W wielu regionach Grecji obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego - najwyższego stopnia. W związku z frontem Ballos, meteorolodzy zapowiadali burze, intensywne opady, grad i gwałtowne ochłodzenie do nawet 7 stopni Celsjusza.

Grecja. Problemy w wielu regionach

Do czwartkowego wieczora straż pożarna odnotowała co najmniej 300 wezwań. Interwencje dotyczyły wypompowywania wody, wycinania drzew i usuwania skutków powodzi. Ratownicy użyli śmigłowców, aby zabrać uwięzione na dachach domów osoby z terenów zalanych na wyspie Korfu. Największe zniszczenia odnotowano w Nowej Filadelfii, Peristeri, Moschato i Kifissia. Woda zalała też między innymi słynny pchli targ w centrum Aten.

- Nie ma wątpliwości, że stoimy w obliczu niebezpiecznego zjawiska pogodowego - powiedział grecki minister ds. obrony cywilnej i zmian klimatu Christos Stylianides. Był on wcześniej komisarzem UE ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego.

Drugie tak silne zjawisko w ciągu tygodnia

Władze wyspy Eubea podały, że w kilku obszarach, które wcześniej zostały zniszczone przez letnie pożary, przeprowadzono ewakuacje. Kilkadziesiąt osób przetransportowano z podtopionych domów na północy wyspy do krewnych lub do hoteli wynajętych przez miejscowe władze. Pożary lasów w północnej części Eubei, leżącej około 130 kilometrów na północ od Aten, sprawiły, że obszar ten stał się bardziej podatny na gwałtowne powodzie. Na wyspie to druga tak silna burza w trakcie niecałego tygodnia.