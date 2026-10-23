Świat Francja. Setki tysięcy odbiorców bez prądu, 20-metrowe drzewo spadło na domy Damian Dziugieł |

Powalone drzewo we Francji Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Burza Austen dotarła w piątek nie tylko do Wielkiej Brytanii. Żywioł przyniósł spore utrudnienia na północy Francji, a dokładniej w Bretanii. 10 departamentów zostało objętych przez krajową agencję meteorologiczną Meteo France pomarańczowymi alarmami przed silnym wiatrem. W wielu regionach obowiązują też alarmy niższego stopnia, oznaczone kolorem żółtym. Wiatr może osiągać prędkość do 80-90 kilometrów na godzinę, a miejscami nawet do 100 km/h.

Wiatr przekraczał prędkość 150 kilometrów na godzinę

Najsilniejsze porywy odnotowano w nocy z czwartku na piątek w rejonie przylądka Pointe du Raz nad Oceanem Atlantyckim. Według danych meteorologicznych prędkość porywów osiągnęła tam 156 km/h.

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Vendredi 23 octobre 2026 :

🟠23 départements en vigilance orange vent, tempête #Austen



Restez informés ➡️https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/1n0cCT3PGt — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) October 23, 2026 Rozwiń

Załamanie pogody w części Francji

Rano, podczas przejścia burzy, 20-metrowe drzewo przewróciło się na trzy domy jednorodzinne w mieście Rennes w departamencie Ille-et-Vilaine. W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny, ale na czas usuwania uszkodzeń budynków pięć osób potrzebowało przetransportowania do innego miejsca.

- Około godziny 6.30 usłyszałam hałas, a kiedy wyszłam na zewnątrz, zobaczyłam przewrócone drzewo - relacjonowała w rozmowie z lokalnym dziennikiem "Ouest-France" kobieta, która była świadkiem zdarzenia.

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Drzewo spadły na domy Źródło zdjęcia: ENEX

Tutaj nie kursują pociągi i nie ma prądu

W Normandii w związku z zapowiadanymi silnymi porywami na cały piątek zawieszono kursowanie wszystkich pociągów. Lokalny przewoźnik przekazał, że kursy zostaną wznowione wczesnym przedpołudniem w sobotę, o ile warunki pogodowe na to pozwolą.

Oprócz utrudnień na kolei część mieszkańców nie ma prądu. Według danych jednego z operatorów blisko 290 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu.