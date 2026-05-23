Świat Nietypowa fala upałów we Francji. Ponad 35 stopni na termometrach Krzysztof Posytek |

Do Francji nadciągnęła fala upałów

Choć w kalendarzu jest maj, to we Francji zapanowały typowo letnie temperatury. Wartości na termometrach są wyższe o 10-15 st. Celsjusza niż zazwyczaj o tej porze roku.

Majowe rekordy temperatur

W piątek szczególnie gorąco było w południowo-zachodniej Francji. Zgodnie z danymi krajowej agencji meteorologicznej Meteo France w dwóch departamentach - Landy i Charente-Maritime - padły majowe rekordy temperatury, odpowiednio 35,2 w Capbreton oraz 32,8 st. C w La Rochelle-Ile de Re. Bardzo gorąco (35,1 st. C) było także w Belin-Beliet w departamencie Żyronda, ale nie doszło do pobicia rekordu z końcówki maja 2025 roku.

W weekend wartości na termometrach przekraczające 30 stopni spodziewane są w większości kraju, a apogeum fali upałów ma nastąpić w poniedziałek i wtorek. Najgoręcej ma być na zachodnim wybrzeżu - w Nantes synoptycy prognozują 35 st. C, w La Rochelle - 34 st. C, a w Breście - 32 st. C.

Jak podał w sobotę dziennik "Le Monde", wskaźnik, który mierzy średnie temperatury w dzień i w nocy na 30 stacjach meteorologicznych na terytorium Francji, powinien przekroczyć 24 stopnie. Taka wartość w maju zostanie osiągnięta po raz pierwszy. Poprzedni rekord odnotowano w 2017 roku, gdy wskaźnik ten wyniósł 22,9 stopnia.

Wyż uwięził ciepło nad Francją

Upały we Francji są o tyle nietypowe, że jeszcze kilka dni temu temperatury w kraju były o nawet 15 stopni niższe. Jak wyjaśnia Meteo France, za taką zmianę odpowiada zjawisko zwane "kopułą ciepła" - wyż zamknął nad Francją gorące powietrze napływające znad północnej Afryki. Nie bez znaczenia pozostają zmiany klimatu. - Takich upałów nigdy nie było w maju. Jest to epizod przedwczesny, intensywny i trwały - powiedział "Le Monde" meteorolog Patrick Galois.

Wartości na termometrach mają być wysokie co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. Mieszkańcy zachodu i południowego zachodu nie znajdą wytchnienia nawet w nocy - jak prognozuje Meteo France, w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może nie spaść poniżej 20 stopni.