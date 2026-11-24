Świat Ich dom otoczyła woda. Pływały w niej aligatory Krzysztof Posytek |

Funkcjonariusze uratowali rodzinę z domu, wokół którego pływały aligatory Źródło wideo: Volusia Sheriff's Office/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Volusia Sheriff's Office/2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Środkowa Floryda zmaga się z powodziami po ubiegłotygodniowych ulewach. Trudna sytuacja zapanowała między innymi w hrabstwie Volusia, gdzie samochody miały problem z pokonaniem zalanych dróg, a woda wlewała się do budynków. Według władz w niektórych miejscach jej poziom przekraczał metr. Tak było chociażby w Stone Island, miejscowości położonej na północnym brzegu jeziora Monroe.

Aligatory pływały wokół domu

Niektórzy mieszkańcy Stone Island utknęli w zalanych domach. Była wśród nich rodzina Macaluso, w której skład wchodzi sześciomiesięczne niemowlę oraz ośmiolatek poruszający się na wózku inwalidzkim. W poniedziałek, po pięciu dniach od powodzi, rodzina Macaluso poprosiła służby o pomoc w wydostaniu się z domu. Przeszkodę stanowiła nie tylko otaczająca go woda, lecz także obecność drapieżnych gadów. Jak powiedziała w rozmowie ze stacją WESH Angela Macaluso, jeszcze zanim poziom wody wzrósł, pod jej tarasem wykluło się kilkanaście młodych aligatorów.

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Ewakuowali mieszkańców tratwą

Na miejsce przybyli funkcjonariusze biura szeryfa hrabstwa Volusia. Przywieźli ze sobą tratwę i zaoferowali pomoc członkom rodziny. Na nagraniu z kamery nasobnej widać, jak funkcjonariusze przedzierają się przez wodę powodziową i za pomocą tratwy transportują mieszkańców w bezpieczne miejsce. - Dzieci trochę się boją, ale wiem, że wszystko będzie w porządku - mówiła Angela Macaluso. Dodała, że chciała, aby dzieci opuściły dom przed nastaniem nocy, bo po zmroku nie widać, co kryje się pod wodą.

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Funkcjonariusze uratowali rodzinę z domu, wokół którego pływały aligatory Źródło zdjęcia: Volusia Sheriff's Office/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Poziom wody wciąż ma wzrastać

Woda otoczyła wiele domów w Stone Island, a niektórzy mieszkańcy nie mogli korzystać z łazienek, ponieważ odcięto dostęp do wody i kanalizacji. Hrabstwo zapewniło tymczasowe toalety i prysznice dla dotkniętych osób. Ponadto mieszkańcy mogli liczyć na pomoc sąsiadów. - Jesteśmy zgraną społecznością. Wszyscy się tu znają, dobrze się dogadujemy i pomagamy sobie nawzajem. Tak jest od zawsze - powiedział mieszkaniec Stone Island Donald Boss Sr.

Stone Island zostało zalane po wezbraniu rzeki St. Johns, najdłuższej na Florydzie. W niektórych miejscach jej poziom osiągnął historyczne wartości. Władze spodziewają się, że poziom wody wciąż będzie wzrastał.

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