Ich dom otoczyła woda. Pływały w niej aligatory
Środkowa Floryda zmaga się z powodziami po ubiegłotygodniowych ulewach. Trudna sytuacja zapanowała między innymi w hrabstwie Volusia, gdzie samochody miały problem z pokonaniem zalanych dróg, a woda wlewała się do budynków. Według władz w niektórych miejscach jej poziom przekraczał metr. Tak było chociażby w Stone Island, miejscowości położonej na północnym brzegu jeziora Monroe.
Aligatory pływały wokół domu
Niektórzy mieszkańcy Stone Island utknęli w zalanych domach. Była wśród nich rodzina Macaluso, w której skład wchodzi sześciomiesięczne niemowlę oraz ośmiolatek poruszający się na wózku inwalidzkim. W poniedziałek, po pięciu dniach od powodzi, rodzina Macaluso poprosiła służby o pomoc w wydostaniu się z domu. Przeszkodę stanowiła nie tylko otaczająca go woda, lecz także obecność drapieżnych gadów. Jak powiedziała w rozmowie ze stacją WESH Angela Macaluso, jeszcze zanim poziom wody wzrósł, pod jej tarasem wykluło się kilkanaście młodych aligatorów.
Ewakuowali mieszkańców tratwą
Na miejsce przybyli funkcjonariusze biura szeryfa hrabstwa Volusia. Przywieźli ze sobą tratwę i zaoferowali pomoc członkom rodziny. Na nagraniu z kamery nasobnej widać, jak funkcjonariusze przedzierają się przez wodę powodziową i za pomocą tratwy transportują mieszkańców w bezpieczne miejsce. - Dzieci trochę się boją, ale wiem, że wszystko będzie w porządku - mówiła Angela Macaluso. Dodała, że chciała, aby dzieci opuściły dom przed nastaniem nocy, bo po zmroku nie widać, co kryje się pod wodą.
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Poziom wody wciąż ma wzrastać
Woda otoczyła wiele domów w Stone Island, a niektórzy mieszkańcy nie mogli korzystać z łazienek, ponieważ odcięto dostęp do wody i kanalizacji. Hrabstwo zapewniło tymczasowe toalety i prysznice dla dotkniętych osób. Ponadto mieszkańcy mogli liczyć na pomoc sąsiadów. - Jesteśmy zgraną społecznością. Wszyscy się tu znają, dobrze się dogadujemy i pomagamy sobie nawzajem. Tak jest od zawsze - powiedział mieszkaniec Stone Island Donald Boss Sr.
Stone Island zostało zalane po wezbraniu rzeki St. Johns, najdłuższej na Florydzie. W niektórych miejscach jej poziom osiągnął historyczne wartości. Władze spodziewają się, że poziom wody wciąż będzie wzrastał.