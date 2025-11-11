Tajfun miotał mostem jak zabawką. Zobacz nagranie

Most w Camaligan podczas supertajfunu Fung-wong Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Fung-wong, lokalnie nazwany Uwan, uderzył w Filipiny z siłą supertajfunu w niedzielę. Żywiołowi towarzyszył wiatr w porywach sięgający do 230 kilometrów na godzinę. Burza przyczyniła się do śmierci co najmniej 18 osób i spowodowała rozległe zniszczenia.

Potężny wiatr kontra most

Wśród konstrukcji, którym zagrażał Fung-wong, był wiszący most w gminie Camaligan w prowincji Camarines Sur. Na nagraniu wykonanym przez jedną z mieszkanek regionu widać podmuchy wiatru miotające konstrukcją. Na szczęście na moście nikogo w tamtej chwili nie było.

Fung-wong nadal przemieszcza się nad zachodnim Pacyfikiem. Obecnie zmierza w stronę Tajwanu jako burza tropikalna, niosąc ze sobą intensywne opady deszczu.