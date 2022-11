Ziemia zatrzęsła się w okolicach Fidżi

Trzęsienie ziemi nawiedziło okolice archipelagu Fidżi w sobotę. Zjawisko miało magnitudę 7. To kolejne w tym tygodniu trzęsienie ziemi, do jakiego doszło w rejonie Pacyficznego Pierścienia Ognia.

Ziemia zatrzesłą się w sobotę po południu czasu lokalnego. Jak poinformowała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS), epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie 7 znajdowało się około 400 kilometrów na północny zachód od Suvy, stolicy Fidżi. Do wstrząsów doszło na głębokości prawie 600 km.

Pacyficzny Pierścień Ognia

Do zdarzenia doszło zaledwie cztery dni po serii trzech silnych trzęsień ziemi o magnitudzie od 6,6 do 7, które wstrząsnęły archipelagiem Fidżi. Do poważnego zdarzenia doszło również w piątek w archipelagu Tonga, gdzie odnotowano zjawisko o magnitudzie 7,3, a przez pewien czas obowiązywało ostrzeżenia przed tsunami.