Świat Fale zepchnęły statek na mieliznę. Ewakuacja marynarzy Matylda Dziechcińska |

Statek MIRO G utknął na mieliźnie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak podały lokalne media, kłopoty płynącego pod maltańską banderą statku towarowego Miro-G zaczęły się w czwartek późnym popołudniem. Załoga zgłosiła wtedy ośrodkowi CROSS (Regionalnego Centrum Nadzoru Operacyjnego i Ratownictwa) w mieście Etel problemy z manewrowaniem. Statek nie radził sobie z falami oraz bocznym wiatrem, więc znosiło go w stronę lądu.

>>> CZYTAJ TEŻ: Dach przeciekł na konferencji Microsoftu. Ewakuowano część budynku

Część załogi ewakuowano

Jak przekazały władze departamentu, nie mogąc oddalić się od wybrzeża, Miro-G próbował awaryjnie zakotwiczyć około 3 kilometry od wybrzeża gminy Lit-et-Mixe. Silne podmuchy wiatru zepchnęły jednak statek w kierunku wybrzeża. Ostatecznie jednostka osiadła w nocy na mieliźnie, a kapitan statku zwrócił się do CROSS z prośbą o ewakuację załogi.

Na miejsce wysłano śmigłowiec Sił Powietrznych z bazy w Cazaux w Żyrondzie. Przetransportował on 19 marynarzy do schroniska prowadzonego przez Czerwony Krzyż w Saint-Julien-en-Born. Trzech członków załogi zostało na pokładzie, aby "ułatwić dalsze operacje".

Ze względu na pogarszającą się sytuację pogodową prefektura uruchomiła trzeci poziom morskiego planu kryzysowego ORSEC, a także "Le Biscaye Plan". To francusko-hiszpański mechanizm współpracy w ratownictwie morskim, który umożliwił "wypłynięcie hiszpańskiego holownika do ratownictwa głębinowego z Bilbao do strefy interwencji w czwartek wieczorem". Jednak jeszcze w piątek przed południem wysokie fale nie pozwalały holownikowi rozpocząć działań.

Statek Miro-G utknął na mieliźnie Źródło zdjęcia: Reuters

Ograniczony dostęp na plażę

Na plaży niedaleko miejsca zdarzenia zebrało się kilkadziesiąt osób, by z bliska zobaczyć ogromny statek. Z uwagi na bezpieczeństwo burmistrz wydał jednak zarządzenie zakazujące wstępu na plażę Cap de l'Homy u wybrzeży Lit-et-Mixe.

Departament zapowiedział, że "w ciągu dnia przeprowadzona zostanie ocena ekspercka w celu rozważenia technicznych aspektów holowania statku". Służby chcą też upewnić się, że wszystkie zagrożenia związane z potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska zostały odpowiednio zbadane. Władze podkreślają jednak, że na tym etapie "nie ma udowodnionego ryzyka" skażeniem.

>>> CZYTAJ TEŻ: Czekali tygodnie na otwarcie drogi. Po trzech godzinach znowu ją zamknięto