Najgwałtowniejsza fala sztormowa od 100 lat zagraża Danii. Mniejsze wyspy odcięte od świata

Wąskie, napełnione cieśniny

Duński instytut meteorologiczny DMI wydał czerwone, czyli najbardziej poważne ostrzeżenie dla południowych wybrzeży Danii. W cieśninie Mały Bełt poziom wody osiągnie szczyt w sobotę w nocy i wyniesie od 180 do 220 centymetrów powyżej normalnego stanu wody, zagrażając południowo-wschodniej części kraju. Niebezpiecznie będzie także wzdłuż wybrzeży wysp oraz w zatokach, a sytuację ma pogarszać silny wiatr.

Eksperci wyjaśniają, że na wysoki stan Bałtyku wpłynął duży wlew wody z Morza Północnego, który następnie, na skutek silnego wschodniego wiatru, cofnął się w kierunku duńskich cieśnin. Woda została wtłoczona do tego "wąskiego gardła" i spiętrzyła się. Jak wyjaśniły lokalne media, może to być najgwałtowniejsza fala sztormowa od stulecia. Dodatkowo w Danii w piątek wieczorem spodziewane są intensywne opady deszczu. W niektórych miejscach na wybrzeżu Półwyspu Jutlandzkiego doszło już do pierwszych podtopień.