Świat Inwazja "larw z piekła rodem". Mieszkańcy zwołali protest Agnieszka Stradecka |

Władze Berlina zmagają się z plagą gąsienicy korowódki dębowe Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Korowódka dębówka (Thaumetopoea processionea) to nocny motyl zamieszkujący europejskie lasy dębowe. Jego formy larwalne, gąsienice, pokryte są łamliwymi włoskami wypełnionymi drażniącą substancją. Mogą one być roznoszone przez wiatr, powodując u ludzi i zwierząt silne reakcje alergiczne, swędzenie i wysypkę.

Zamknięte przedszkole, place zabaw, chodniki

Problemy z owadami zgłaszano już w ostatnim czasie we Francji, w Niemczech i w Polsce. Teraz gąsienice pojawiły się w Odense, trzecim co do wielkości mieście Danii. Wielu mieszkańców Odense skarży się na swędzenie skóry oraz podrażnienie oczu. Lokalne media piszą o inwazji owadów oraz nazywają je "larwami z piekła rodem". Przez ich obecność w mieście zamknięto przedszkole, stację recyklingu, kilka placów zabaw, a także część chodników oraz ścieżek rowerowych. Właściciele najbardziej narażonych domów jednorodzinnych zdecydowali się na tymczasową wyprowadzkę. Kłopoty zgłosili także właściciele psów - ich pupile mają podrażnione oczy oraz opuszki łap.

Jak przekazał portal Avisen, cierpliwość mieszkańców Odense jest na wyczerpaniu. Władze miasta zaplanowały na piątek otwarte spotkanie z ekspertami, a obywatele zapowiedzieli manifestację przed ratuszem w sobotę rano, domagając się od włodarzy działań.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zamknięte ulice i baseny w Berlinie. Przez gąsienice

Problem od dwóch lat

Korowódka dębówka została po raz pierwszy stwierdzona w Odense w 2024 roku i szybko się rozprzestrzeniła. W ubiegłym roku gmina podjęła walkę z insektem poprzez opryski drzew, na których żeruje, przede wszystkim na dębach, co nie przyniosło jednak rezultatów. Powodem dalszego rozwoju owadów jest prawdopodobnie łagodna wiosna, a suche powietrze, brak deszczu i wiatr ułatwiają przenoszenie włosków.

Gąsienica korowódki dębówki (Thaumetopoea processionea) Źródło zdjęcia: Shutterstock