Ciągnik "wielokrotnie" przejechał przez potok. Zginęły tysiące sztuk zagrożonego gatunku

Do akcji ratowania mięczaków i renowacji zniszczonego odcinka rzeki Hukkajoki w regionie Kainuu Dyrekcja Generalna Gospodarki Leśnej przystąpiła pod koniec tygodnia. Wtedy wyszło na jaw, że podczas wycinki i wywozu drewna doszło do poważnego zniszczenia obszaru chronionego. Operator wielozadaniowego ciągnika leśnego pokonywał potok kilkaset razy, doprowadzając do jego poważnego zamulenia - ujawniły służby leśne. Kierownictwo Stora Enso przyznało, że ich maszyna gąsienicowa przejeżdżała przez rzekę "wielokrotnie". Władze firmy przeprosiły za incydent, obiecując jednocześnie "wzięcie odpowiedzialności za szkodę środowiskową".